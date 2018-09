Pytláci zmasakrovali téměř sto slonů. Vláda totiž odzbrojila hlídky

Botswana byla dlouhou dobu posledním bezpečným útočištěm pro přibližně sto tisíc slonů. To se však podle informací BBC v posledních týdnech změnilo.

Organizace Sloni bez hranic pomocí leteckého průzkumu objevila 87 mrtvol slonů v blízkosti přírodní rezervace. Pytláci slonům uřízli kly.

"Jsem v šoku. Tohle je největší masové zabíjení slonů, jaké jsem v Africe zažil nebo o něm četl," uvedl doktor Mike Chase z organizace Sloni bez hranic.

Sad news coming out of Botswana, a haven for #elephants, with dozens of animals killed. Anywhere is vulnerable to organised crime. We've made gains but we are not there yet & must keep up the fight! @BBCWorld https://t.co/FEP4HXGiGO #endwildlifecrime #ElephantsWithoutBorders pic.twitter.com/I11qHIcATu