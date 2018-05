Rád se dívá na oheň, řekli znalci o mladíkovi, který měl spálit kostel

Trojice obžalovaných, přičemž třetí působil jako řidič, zapálila podle obžaloby památku loni v létě. Oheň způsobil škodu přes 20 milionů korun. Historická škoda je nevyčíslitelná.

Proces je neveřejný, jeden z obžalovaných totiž v době žhářského útoku ještě nedovršil 18 let. Dva z obžalovaných se přiznali a jeden vinu odmítá. Hlavní líčení je nařízeno do pátku. Podle mluvčího soudu Jiřího Barče je nepravděpodobné, že by tento týden padl rozsudek.



Středověký kostel, který byl národní kulturní památkou, zapálil jeden z trojice obžalovaných. Vše ale vymyslel jeho nevyléčitelně nemocný kamarád, který špatně chodí, k soudu přišel o holi.



Ten oslovil i dalšího známého, který plnil úlohu řidiče. Podle obžaloby má tělesně postižený mladík lehké extremistické sklony. "Jeho nemoc ale na jednání žádný vliv neměla," řekl státní zástupce.



Obžalovaný, který kostel zapálil, v době činu ještě neměl 18 let. Podle soudních znalců má mírnou zálibu v rozdělávání ohně a v jeho pozorování. "Nejde ale o pyromanii," řekl státní zástupce.



Soudí, že právě on kostel zapálil zřejmě proto, že v danou chvíli byl jediný schopný to udělat. Další obžalovaný totiž seděl za volantem a poslední byl tělesně postižený.

Podle Šuhaje se k účasti na zapálení kostela přiznal mladík, který vše vymyslel i ten, který rozlil hořlavou látku a kostel zapálil. Vinu odmítá obžalovaný, který všechny na místo přivezl.

Netušil prý, proč známé ke kostelu v noci veze. Všichni tři si ale vyslechli obžalobu z obecného ohrožení. Oba plnoletí obžalovaní mohou ve vězení strávit 15 let. Nejmladšímu hrozí s ohledem na jeho věk v době spáchání trestného činu maximálně pětiletý trest.

