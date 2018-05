Radka se bojí o život dítěte: Doma našla tohoto děsivého pavouka!

Zápřednice jedovatá děsí stále více Čechů. Příběhů o tom, co dokáže její kousnutí, je mnoho a jsou strašidelné. Třeba Františka z Litoměřicka pavouk kousl do prstu loni v dubnu při opravě auta. Část dlaně mu tehdy hodně otekla, zčervenala a znecitlivěla. Skončil v nemocnici, naštěstí bez dalších následků (psali jsme zde).

I když experti tvrdí, že kousnutí zápřednice jedovaté dokáže u člověka vyvolat vážnější zdravotní problémy jen zcela výjimečně, lidé se jejího kousnutí bojí a často proto pro jistotu posílají fotografie pavouků, které našli doma.

A jednoho takového strašidelného pavouka našla v uplynulých dnech i paní Radka. "Našla jsem doma lézt po zdi pavouka. Po poradě s kamarádem jsem došla k názoru, že by se mohlo jednat o zápřednici. Ráda bych věděla, zda je to pravda, či nikoliv. Jestli ano, zajímalo by mě více detailů, protože takovéto zbarvení jsem ještě neviděla. Navíc mám doma ročního syna a nechci něco zanedbat," svěřila se TN.cz.

Ačkoli klepítkatec vypadal opravdu nebezpečně, podle experta na pavouky Milana Řezáče není třeba se bát. "Čtenářka může být v klidu, tento pavouček (ani žádný jiný v České republice) jejího ročního synka nesežere ani neuštkne. Na fotografii je neškodný zápředník rodu Clubiona," ubezpečil.

Jeho slova potvrdil také Jan Dolanský z Východočeského muzea. "Zápředník a zápřednice - zní to podobně, ale patří každý do jiné čeledi. Zápředníků u nás žije více navzájem podobných druhů. Nejsou nebezpeční, žijí v přírodě, nejčastěji na stromech. Do bytu se občas omylem zatoulají. Nestaví sítě, ale v noci lezou a pátrají po kořisti," vysvětlil.

Pokud lidé mají opravdu z nějakého pavouka strach, mohou kontaktovat odborníky, kteří jim povědí, s čím mají doma tu čest. Jak se chová zápřednice jedovatá a kdy byste měli být z jejího kousnutí nervózní, se dočtete ZDE.