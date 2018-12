Radní z Kladna řídil zdrogovaný! Nehoda byla nafingovaná, tvrdí

Bílou nadílku až z Krušných hor nechala navézt brzy ráno kladenská opozice, která do něj zabodla několik transparentů. Podle ní člověk, který se zapletl s tvrdými drogami, nemá na magistrátu co dělat. Jenže sníh na ulici dlouho nevydržel, město ho nechalo odstranit. “Brát si jako rukojmí obyvatele Kladna v rámci svého vlastního PR je něco, co by se dít rozhodně nemělo," řekl primátor Dan Jiránek (ODS).



Rozepře mezi bývalým a současným vedením města začaly po volbách. Vyhrála je Volba pro Kladno, jenže sama neměla většinu, ani partnera do koalice. Moc tak převzala nová koalice, která rychle vyměnila 25 členů dozorčích rad městských firem.



Boj o magistrát vygradoval poté, co na začátku prosince havaroval radní Lukáš Hanes. Nebyl viníkem nehody, policejní test na drogy měl ale pozitivní. “Při dopravní nehodě oba řidiče policisté vyzvali k dechové zkoušce, která byla s negativním výsledkem. Dále byli oba řidiči podrobeni testu na drogy, který byl u poškozeného šestatřicetiletého řidiče pozitivní na návykovou látku," sdělila mluvčí policie Jana Šteinerová.



Odběr krve odmítl. Okamžitě přišel o řidičák, domů musel pěšky. Teď ale tvrdí, že pod vlivem drog nebyl. “Vzhledem k okolnostem, které nehodu provázely, jsem zazmatkoval a odmítl odběr krve, čímž jsem se pravděpodobně dopustil přestupku," prohlásil Hanes.



Opozice v čele s ex-primátorem Milanem Volfem je přesvědčena o opaku. “Já vám říkám jak to je, dokonce se pohybuje na úrovni sedmi jednotek, to znamená, že je trvalým uživatelem drog. Není možné, aby někdo, kdo se pohybuje v politice nebo ve veřejném životě, aby užíval drogy a ještě k tomu jezdil automobilem," tvrdí exprimátor Milan Volf (Volba pro Kladno).



“Pán už měl v té zatáčce problém udržet se na silnici, mě to tak připadalo. Potom prudce zabrzdil a já jsem do něj zalít," popsal nehodu druhý řidič. Podle Hanese šlo o past, kterou prý nastražila některá zájmová skupina. Stejné auto ho navíc mělo údajně den před tím sledovat.



“V okamžiku, kdy zjistil, že ho ta osoba sledovala, tak chápu, že měl určitě obavy o to, jak se věc bude vyvíjet dál a některé věci odmítl,“ postavil se za radního primátor. Celým případem se teď zřejmě začne zabývat krajské státní zastupitelství.