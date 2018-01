Radši my než nějaký úchyl, brání se rodiče, kteří znásilňovali dceru

"Raději my, než nějaký úchyl," řekla čtyřiatřicetiletá žena policistům. Společně se stejně starým manželem jim hrozí 20 let ve vězení. Soud je poslal do vazby a dívku do náhradní rodinné péče.

reklama

Podle listu Daily Mirror měli rodiče dívku zneužívat od září roku 2016 do loňského března. Otec je obviněný, že dívku znásilňoval. Matka přitom ležela vedle nich v posteli. Dívku takhle měl trýznit každý druhý den.

Matka čelí obvinění, že dívku zneužívala umělým penisem. Matka u výslechu uvedla, že sama byla jako třináctiletá znásilněná.

Policistům řekla, že se s manželem snažili "připravit dceru na dospělý život". Že je dívka sexuálně aktivní zjistil její gynekolog, ke kterému dívku matka přivedla kvůli menstruačním obtížím. Rodinu hned nahlásil sociálce.

U výslechu rodiče uvedli, že věří, že "je pro dívku lepší, když přijde o pannenství s vlastním otcem", než aby se učila sexuálně žít s jinými lidmi. Dceru nutili s nimi spát v posteli a do sexu ve třech.

Ve stejném bytě žily také babička a prababička zneužívané dívky, o tom, co se v ložnici rodičů dělo, ale podle policistů nevěděly.