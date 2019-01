Rady našich babiček fungují: Jak docílily krásné postavy?

Používat moderní hubnoucí prostředky je sice fajn, ale co to takhle zkusit bez chemie? S barevnými prášky to jde možná snadněji. Osvědčené rady našich babiček však nezklamou a jsou rozhodně zdravější. Zkuste se jich schválně zeptat, jak shazovaly váhu ony?

Je to individuální. Někdo cvičí rád a jiný se k tomu pro změnu musí dokopat. Stejné to bylo i dříve, ale tím rozdílem, že naše babičky se staraly o domácnost o něco více než my, takže na cvičení příliš času nezbývalo. Obézní však nebyly, jelikož neustále skákaly kolem plotny a staraly se o děti. To, zda se vám daří hubnout, bezesporu ovlivňuje vaše myšlení. Kult krásy byl v dobách minulých jistě také důležitý, ale na dokonalost se tak nehledělo. I proto se možná hublo lépe.







Fitness centra na každém rohu byste těžko pohledaly, a tak byly odkázány na domácí cvičení. Za předpokladu, že chtěly posílit břicho, zvolily zkrátka sedy – lehy. Nohy si zpevníte obyčejným dřepováním. Monstrózní stroje opravdu ještě nebyly. Museli jste si zkrátka vystačit s vlastním tělem. Zpevnit se dá všechno. I povislá kůže na pažích. Ideální jsou kliky. Pomáhá i zvedání činek. Pokud je nemáte, kupte si dvě velké petlahve s vodou.



Nemálo babiček stejně jako i dnešních žen mělo sedavé zaměstnání. S pomocí židle si můžete jednoduše vytvarovat zadeček a ještě u toho pracovat. Stačí denně zatínat hýždě po dobu patnácti minut. V sedě můžete i přitahovat kolena k ňadrům, ať už po jedné noze nebo po dvou. Celé tělo posílíte ale i během nebo skoky přes švihadlo. Není nad to se vrátit do dětství.







Na stravu se dříve příliš nedbalo a jedlo se tak nějak, co dům dal. Vy máte tu výhodu, že to víte, což vám k vysněné váze jen dopomůže, proto na stavu dbejte. Omezte bílý cukr a začněte používat hnědý. Sladit ale můžete třeba medem, javorovým sirupem, agávovým sirupem nebo melasou. Omezte těstoviny a pečivo. Oboje patří mezi těžká jídla, která vás sice zasytí, ale pro tělo je to darda. To si raději udělejte salát ve velkém množství.



Nikdy se netrapte hlady, jelikož vás jednou přepadne tak, že už se mu neubráníte. Jezte tedy pětkrát denně. Snídaně by měla být základním jídlem a můžete si při ní nejvíce dovolit. Ideální je zvolit celozrnný chléb se sýrem a jako sladkou tečku třeba mango s jahodami. Pamatujte si, že ovoce po ránu rozhodně není hříchem, ale odpoledne už konzumujte raději zeleninu.