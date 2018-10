Rána pro ANO! Stropnický odešel ze Sněmovny i z vedení strany

Martin Stropnický, (ex)poslanec a místopředseda hnutí ANO, v pondělí oficiálně složil svůj poslanecký mandát a vzdal se funkce místopředsedy strany. Rozhodl se totiž, že se opět vrátí do diplomacie - příští měsíc odlétá jako velvyslanec do Izraele.

Své rozhodnutí o odchodu z vysoké politiky bývalý ministr zahraničních věcí oznámil už v květnu, oficiálně ale svou funkci složil až 1. října. Informoval o tom deník Blesk. Martin Stropnický portálu TN.cz informace potvrdil. "Ano, je to pravda. Odpoledne jsem mandát opravdu složil," uvedl Stropnický.

Stropnického odchod potvrdil i šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Poslanecký mandát po Stropnickém podle Faltýnka převezme Petr Venhoda. "V úterý odpoledne by měl pan Venhoda složit před poslanci slib a tím by měl přijmout mandát," uvedl pro deník Blesk Faltýnek.

Petr Venhoda, který je projektovým manažerem ve stavebnictví, ve volbách do Poslanecké sněmovny skončil druhý pod čarou - nyní dostal možnost se konečně podívat do Sněmovny. V letošních komunálních volbách kandiduje na starostu Prahy 3 a v kampani se pustil do boje proti neplatičům a nepřizpůsobivým obyvatelům.

Díra ve vedení strany se však tak rychle nezaplní. Až do jara bude funkce místopředsedy po Stropnickém neobsazená. Na jaře se bude volit kompletně nové vedení strany.

Důvodem odchodu Stropnického z vysoké politiky je jeho návrat do diplomacie, kde působil již v 90. letech. V minulosti byl českým velvyslancem v Portugalsku, Itálii a Vatikánu, nyní se chystá do Izraele. Odletět by měl už na začátku listopadu.