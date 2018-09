Lidé v Mostě zuří: Venku mrzne, kvůli teplárně si do pátku nezatopí

Prudké ochlazení nepřivítali především obyvatelé města Most. Společnost Severočeská teplárenská zahájila odstávku tepla a teplé vody, která bude trvat až do víkendu. Odstávka byla však plánovaná už na srpen.

O víkendu přišly do Česka mrazy, sníh a většina měst informovala své občany o zahájení topné sezóny. Obyvatelé Mostu však čekalo překvapení. Od pondělí jim přestala téct voda a zatopit si nemohou.

Společnost Severočeská teplárenská zahájila 24. září odstávku tepla pro celý Most, která se měla konat už v srpnu. "Společnost Severočeská teplárenská oznamuje svým zákazníkům, že z důvodu nepředvídatelných komplikací při realizaci přeložky horkovodu v oblasti Slatinice, která se provádí z důvodu rozšíření lomu Vršany, se ruší původně plánovaný srpnový termín přerušení dodávek tepla pro město Most. Nový termín přerušení dodávek tepla pro město Most je stanoven od 24. 9. – 28. 9. 2018," vysvětlila Miloslava Kučerová, tisková mluvčí Severočeské teplárenské.

Obyvatelé se o odstávce mohli dozvědět pouze na internetových stránkách. Některé obyvatele tento přístup rozčílil, protože ne všichni mají přístup na internet. "Kromě informace na stránkách společnosti, kde občan začne hledat až když už se mu začne zdát situace neúnosná, informovanost žádná. To mi připadá jako arogance vůči obyvatelstvu ať už ze strany Severočeské teplárenské. a.s. nebo ze strany správce bytů, nelze očekávat, že všichni mají možnost podívat se na internet a málokdo se dívá na stránky dodavatele tepla i když tu možnost má," napsal na TN.cz jeden z obyvatel.

Možnost zatopit si budou mít lidé až v pátek 28. 9., do té doby bude odstávka probíhat. Společnost se také omluvila občanům za komplikace. "K obnovení dodávek tepla dojde 28. 9. 2018 v dopoledních hodinách. Všem zákazníkům se společnost za komplikace omlouvá. Přeložka horkovodu uvolní prostor pro pokračování těžby v lomu Vršany o cca 25 let," dodala Kučerová.