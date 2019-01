Ranní posilovna a královská snídaně: Jak se chovat po dietě

Mnoho žen, ale i mužů bojuje s nadváhou. Někteří úspěšně, jiní naopak. U těch, kterým se zhubnout podařilo, to ale neznamená, že mají vyhráno. Po dietě totiž nesmíte polevit a mnohdy to znamená nastolit daleko těžší režim než předtím.

Boj s nadváhou je únavný a vy musíte být především vytrvalí a důslední. Je nutné jíst až pětkrát denně, ale po malých porcích. Snídaně by měla být opravdu výživná, jelikož ta vás nakopne do celého dne. Výživná snídaně znamená, že musí obsahovat dostatečné množství vlákniny (mandle, jablka), sacharidů (těstoviny, pečivo) i bílkovin (vejce). Pokud patříte mezi masožravce a jedli jste ho od pondělí do pátku, tak jistě víte, že to není pro tělo dobré. Jestli jste už na vysněnou váhu zhubli, neznamená to, že ho můžete zase jíst po kilech.







Naopak, vyvážený jídelníček je nutné mít pořád, jinak budete brzy zpátky na své váze. Stejné je to s pohybem. Zhubnout vám vždycky pomůže vytrvalostní sport jako je třeba rychlá chůze, běh nebo jízda na kole. Za předpokladu, že už jste po dietě a chcete si vysněnou postavu udržet, nemusíte ani tak běhat jako spíše posilovat. Pravidelné posilování na příslušných strojích vám zajistí parádní tvary. Hýždě zpevníte dřepováním.



Nepodceňujte ani spánek. Není nic důležitějšího než dostatek naspaných hodin. Ideálních je šest až osm. Dostatečná délka spánku snižuje hladinu kortizolu, hormonu, kvůli kterému se vám ukládají tuky. Při dostatečném spánku navíc nebudete mít hlad, jelikož budete fit a svěží. Naopak v důsledku nedostatečného spánku se vysílíte a tělo bude mít tendenci si dodávat energii jídlem.







Během diety je obvykle zapovězený alkohol, po němž se tělo nepřirozeně nafukuje. Po dietě už to samozřejmě nemusíte dodržovat, ale vždy je lepší to nepřehánět. Stejně tak to neznamená, že už nikdy nebudete moci vkročit do fast foodu. I kdyby jste si ho dali jednou za měsíc v nočních hodinách, nic se neděje. Nejste přece na světě za trest.



Pravdou ale je, že jakmile člověk dietu dodržuje a obrátí svůj životní styl naruby, už se mu obvykle nechce vracet do starých kolejí. Sami si jistě neumíte představit, že byste se přecpávali, tak jak jste to měli ve zvyku. Žít zdravě a užívat si čerstvého vzduchu místo zakouřeného prostředí je přece zdaleka nejlepší. Život po dietě je zkrátka skvělý.