Reakce na napadení prezidenta: Šlechtová zuří, Feri vtipkuje

Na incident ve volební místnosti, kde měl hlasovat prezident Miloš Zeman, reagují čeští politici. Podle ministryně obrany Karly Šlechtová je to, co se děje vůči prezidentovi "hnus". Útok odsoudili i někteří soupeři Miloše Zemana.

Protest ukrajinské aktivistky Anželiny Diašové rozčílil některé české politiky. "To, co se děje proti stávajícímu prezidentovi, je hnus. Doslova. Je to svobodná přímá volba. Každý má právo na názor, ale ohrozit prezidenta naší země je odporné," napsala na twitter ministryně obrany Karla Šlechtová.

Případ, kdy někdo šířil leták informující voliče Miloše Zemana, že nemají v prvním kole chodit k volbám, protože má postup do druhého kola automatický, připomněl mluvčí Kanceláře prezidenta Jiří Ovčáček.

"Šíření dezinformací, pokus o fyzický útok, snaha zabránit svobodné volbě. To je nenávistný svět odpůrců pana prezidenta," napsal na twitter Ovčáček.

Za nevhodný označil incident premiér Andrej Babiš. Zdůraznil, že nejsme v Rusku a volby v Česku jsou svobodné. Incident uškodí pověsti Česka v zahraničí, myslí si Babiš.

Ex-ministr vnitra Milan Chovanec si všiml zásahu ochranky. "Na dnešním incidentu, jenž do volební místnosti nepatří, mě nejvíce zaujal profesionální zásah ochranky prezidenta! Zlepšení je znát!" připomněl Chovanec střelbu z airsoftové pistole na Václava Klause, po které se na ochranku prezidenta snesla vlna kritiky.

Ačkoliv obdobně sám před časem svlečený do půl těla protestovat na Úřadu vlády, právě na podporu Ukrajiny, krok aktivistky odsoudil kandidát Marek Hilšer. "Volby jsou svátek demokracie. Protestovat ve volební místnosti je nevhodné," napsal Hilšer.

"Volby jsou momentem, kdy má každý možnost projevit svůj názor tím, že hodí do urny volební lístek se jménem svého kandidáta. To je důstojný způsob, jak se demokraticky vyjádřit. To, co se stalo ve volební místnosti Miloše Zemana, je voleb nedůstojné," napsal ČTK Jiří Hynek.

"Takové věci vůbec nepatří k důstojnému průběhu voleb v České republice. Samozřejmě to odsuzuji, ale jsem dalek od toho, abych v tuto chvíli činil jakékoliv obecné závěry," sdělil ČTK Vratislav Kulhánek.

"Podle mě je to trestný čin, ta žena by měla být souzena. Jednak mohla ohrozit pana prezidenta na zdraví, zadruhé je to maření voleb. Vůbec nechápu, proč to udělala," řekl ČTK Petr Hannig.

VIDEO: Útok na prezidenta:

"Byla to velká nerozvážnost. Prezident je chráněná osoba, ta žena riskovala život," tweetoval Jiří Drahoš. Michal Horáček se podle svého mluvčího k incidentu nechtěl vyjádřit.

Lidovecký poslanec Marian Jurečka si všímal reakcí Zemanova týmu. "Zvláštní, že protokolář Kruliš se ani náznakem nesnažil chránit prezidenta. Žádný reflex zabránit žene v přístupu k prezidentovi," napsal ex-ministr zemědělství na twitter.

Své fanoušky na sociálních sítích pobavil poslanec za TOP 09 Dominik Feri. "Když jsem říkal, že vítěz vyhraje volby o prsa, tak jsem to myslel trochu jinak," napsal k útoku polonahé aktivistky Feri.