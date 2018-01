Reakce vítězů 1. kola: Překvapivý tah Zemana, Drahoš plánuje cesty mimo Prahu

Prezident Miloš Zeman je připraven jít do televizní debaty s Jiřím Drahošem, který bude jeho soupeřem ve druhém kole prezidentských voleb. Řekl to na tiskové konferenci po sečtení téměř všech hlasů. Dosud účast v debatách odmítal, jeho soupeři ho za to kritizovali. Zeman poděkoval za voličské hlasy, vyzval své stoupence, aby přišli hlasovat i ve druhém kole.

"Jsem stále mladý, plný sil, plný energie a diskuse mne těší. Pan Drahoš říkal, že by se se mnou rád setkal tváří v tvář, velice rád mu vyhovím," uvedl.

Zeman také ocenil svůj volební výsledek. Připomněl, že před pěti lety získal v prvním kole zhruba 24 procent hlasů, podle neúplných výsledků nyní získal zhruba 39 procent. "Blahopřeji Jiřímu Drahošovi k hezkému druhému místu," řekl také.





Zeman poděkoval za voličské hlasy, vyzval své stoupence, aby přišli hlasovat i ve druhém kole. "Jsem vděčný za jakékoli doporučení, pomoc a podporu. Zaregistroval jsem, že mě podpořili tak různorodé osobnosti jako Andrej Babiš nebo Karel Gott. Jen doufám, že půjdou i k druhému kolu voleb, protože tam začíná vše od nuly," uvedl.

Příští dva týdny nechystá prezident kromě diskusí žádnou velkou změnu svého režimu. Bude studovat materiály, které mu každý den přistávají na stole, spát, jíst a radovat se ze života. Témata před volbami nechce redukovat jen na jedno.

Drahošova reakce

Kandidát Jiří Drahoš průběžný výsledek voleb označil za nadějný a ocenil své protikandidáty, s nimiž se setkával v debatách, za kultivovanou kampaň. Doufá, že od nich dostane podporu do druhého kola. V něm plánuje změnit volební strategii, vyjede za voliči hlavně mimo Prahu. Drahoš poděkoval voličům i svému týmu. Vyzval všechny, kteří mají zájem o změnu, aby přišli k volbám.

Drahoš se domnívá, že u voleb byla drtivá většina voličů současného prezidenta Miloše Zemana. Doufá, že i v druhém kole bude účast dobrá a dostane hlasy od voličů, kteří volili i jiné kandidáty. Podotkl, že v předvolebních debatách si s ostatními kandidáty opakovaně vyjádřili podporu v případě postupu do druhého kola.





Vyzyvatel Zemana poznamenal, že při kampani v následujících dvou týdnech přeskupí svůj tým a převezme jeho vedení.