Recept na bezový sirup je hitem internetu! Vyjde jen na pár korun

Díky teplému počasí uplynulých dní začaly kvést i takové rostliny, které by na sebe jindy ještě několik týdnů nechaly čekat. A zatímco alergici toto období proklínají, milovníci domácích šťáv se radují. Recept na nevařený sirup z černého bezu se přes noc stal hitem internetu.

Keře už jsou obsypané trsy malých bílých kvítků a bylo by škoda to nevyužít. Sezóna černého bezu je v plném proudu a lidé na internetu prahnou po co nejjednodušším a chutném receptu na domácí sirupy.

"Ty nejlepší věci bývají jednoduché a zadarmo," napsala na sociálních sítích Jana Čechová. Její recept se totiž takřka přes noc stal hitem! Žádné zdlouhavé vaření a výsledek stojí za to.

Potřebovat budete jen několik málo ingrediencí – vodu, cukr, citron a květy černého bezu. Vodu s cukrem (v poměru 1:1) vaříte tak dlouho, dokud se cukr nerozpustí. To je jediné vaření, které recept vyžaduje! Cukrový sirup následně necháte zcela vychladnout.

Teprve v této chvíli přichází na řadu bezové květy. Do hrnce či sklenice dejte bezové květy – čím víc, tím lepší sirup bude, nejlépe dokud nebudete mít nádobu plnou. Květy neomývejte ani neoklepávejte, je důležité, aby v nich zůstal pyl, který dodává sirupu chuť. Autorka receptu radí odstřihnout alespoň silnější stopky, aby se květy lépe máčely.

Přidejte několik plátků citronu a vše zalijte studeným cukrovým sirupem. Nechte jeden až dva dny odstát, poté sceďte přes plátýnko. Jako konzervant můžete použít kyselinu citronovou, není to ale nutné.

Hotovou šťávu můžete přelít do lahví, existuje i varianta, která vám vydrží až do zimy. "Nejvíc se mi osvědčilo zamražení v sáčcích na led," doporučila autorka.

Bez není jediná rostlina, která v těchto dnech kvete a ze které si můžete připravit lahodný sirup. Podobně jako bezový sirup si můžete připravit zdravý kopřivový sirup. Ve dvou litrech vody svařte dva citrony nakrájené na kolečka. Nechte vychladnout a přidejte kopřivy (asi 60 vršků rostliny). Po dni louhování nálev sceďte, přidejte dvě kila cukru, tři lžičky kyseliny citronové a míchejte tak dlouho, než se cukr rozpustí.

Uvařit sirup je nyní možné také třeba z pampelišek nebo sedmikrásek. Květy (500 sedmikrásek nebo 100 pampelišek) spaříte 750 ml vroucí vody, přidat můžete pokrájený citron a necháte alespoň den louhovat. Poté scedíte a přidáte cca kilo cukru, vaříte tak dlouho, než začne sirup houstnout.