Recept na dlouhověkost: Dvojčata slaví 102. narozeniny!

Asi nejstarší dvojčata Velké Británie a dost možná i Evropy. To jsou dámy Irene Crump a Phyllis Jones. Ženy plné elánu a životní energie oslavily úžasné 102. narozeniny! A jaký je jejich recept na dlouhověkost?

"Tvrdá práce a dobré jídlo, to je naše tajemství!" prozradily usměvavé babičky. Minulý rok při oslavě svých sto prvních narozenin, měly obě ženy na svém dortu plný počet svíček. Letos už se však raději neriskovalo. Svíček už je totiž tolik, že by to nemuselo dopadnout dobře!

Irene a Phyllis se narodily v roce 1916. Rozdíl mezi nimi je 25 minut. Společně chodily do školy a dokonce i nastoupily do stejné práce u výrobce technického porcelánu. Pak se Irene vdala za farmáře Samuela Crumpa. Její manžel zemřel v roce 1999, manžel Phyllis Ray Jones zemřel v roce 2006. Oběma mužům bylo více než 90 let. Irene nikdy neměla děti, ale Phyllis už je dokonce prababičkou! Před pár lety ale Phyllis onemocněla vaskulární demencí, a tak se dámy rozhodly sestěhovat.

"Žijeme fajn život," myslí si Irene. "Nikdy jsme nemusely nikoho o nic prosit." Také vzpomíná na svoje mládí. "Bylo mi pětadvacet, když jsem se vdala. Tenkrát jsem začínala jako farmářka. Starala jsem se o všechno, o dobytek, ovce, drůbež… Pěstovala jsem i brambory, pšenici a cukrovou řepu!"

Narozeniny dvojčata oslavila v kruhu své rodiny a blízkých přátel. Nezbývá než těmto veselým dámám popřát všechno nejlepší a pevné zdraví i do dalších let!