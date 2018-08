Řecko, Sardinie, Kokořínsko a Lány: Tady tráví dovolenou politici

Vládě začaly v úterý prázdniny a ministři se vydali do všech koutů světa. Premiér Andrej Babiš si s rodinou vybral exkluzivní destinaci v Řecku a do zahraničí, ovšem do skromnějšího resortu, se vypravil i jeho koaliční partner Jan Hamáček. Volno má i prezident republiky Miloš Zeman, který ho tráví v Lánech.