Řecko vystoupilo ze záchranného programu. Dluh bude splácet 40 let

Řecko si poprvé po osmi letech může půjčovat tak, jak to dělají ostatní země. Právě v pondělí skončila největší ekonomická záchrana v dosavadní historii. Řecko dostalo ještě "dárek" v podobě desetiletého odkladu některých půjček či nízkých úrokových sazeb.

Postupně bude muset splatit celý dluh 300 miliard eur (přes 7,7 bilionu korun). Odborníci předpokládají, že se tak stane v roce 2060, pokud bude země stále vykazovat přebytek státního rozpočtu, píše portál BBC.

Současný státní dluh činí téměř 180 procent řeckého hrubého domácího produktu. Vláda proto musela sáhnout po drastických opatřeních, jako bylo snižování důchodů, což v jihoevropské zemi vedlo k rozsáhlým protestům.

Právě proto se Mezinárodní měnový fond, který se na půjčce Řecku podílel, obává, že vláda znovu "sklouzne" k populistickým krokům. Obává se, že pokud nebude část dluhu odepsána, mohla by se situace znovu vymknout z kontroly.

Pokud by se tak stalo, mohlo by se Řecko znovu zadlužit, což by ohrozilo euro. Kvůli této hrozbě zasáhly státy eurozóny už původně. Z recese se pak Řecko dostalo minulý rok, vysoká nezaměstnanost v zemi zůstává. Dosahuje asi pětiny.