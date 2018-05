Ředitel bije na poplach: Maturita z matematiky dopadla příšerně!

Písemnou část státních maturit skládali studenti začátkem května, teď už vědí, jak dopadli. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) zaslal v minulých dnech ředitelům škol výsledky testů z matematiky, češtiny a cizích jazyků.

Celostátní čísla zatím nejsou známa, z percentilu úspěšnosti, který obdržel každý žák, se ale dá odhadnout, jak letošní maturity dopadly. Maturanti si už tradičně mohli vybrat mezi zkouškou z matematiky a cizího jazyka. A právě v matematice nejspíš mnozí pohořeli. Upozornil na to Deník.cz

Špatných výsledků z obávané matematiky si všiml také senátor a ředitel Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička. "Nechci být posel špatných zpráv, ale z percentilu se dá usoudit, jaká je dosavadní úspěšnost letošních maturantů. Podle percentilu usuzuji, že 27% maturantů napsalo test z matematiky na nedostatečnou! A dalších 23% na dostatečnou. Jestli se nemýlím, tak polovina maturantů, kteří si zatím dobrovolně vybrali matematiku, bude mít čtyřku nebo pětku," napsal na svůj facebookový profil.

Podle Růžičky je tato situace alarmující, a to především z toho důvodu, že za tři roky by maturita z matematiky měla být povinná pro všechny. "To je děs a nedivím se, že to zatím nikdo oficiálně neoznámil," dodal. Podle šéfa CERMAT Jiřího Ziky jsou ale Růžičkovy úvahy mylné. Podle něj letos maturanti dopadli podobně jako v minulých letech. Oficiální výsledky by měly být zveřejněny v nejbližších dnech.

Proti Zikovu nařčení se ale Růžička ohradil. "Moc by mě zajímalo, v čem je moje úvaha špatná! Percentil říká, kolik lidí v testu je lepších nebo horších. A když je percentil 27, tak prostě 27 % je stejných nebo horších. Nad tím nemusím moc uvažovat. Leda že by CERMAT špatně spočítal percentil," rýpnul si Růžička.

Podle něj je test z matematiky spíše závodem s časem než zkouškou znalostí. "Je podstatou řešení úkolu opravdu rychlost bez možnosti opravy a zamyšlení nad chybou?" ptal se.

Matematika každoročně patří k předmětům s nejnižší úspěšností. Loni z matematiky propadlo 22 % žáků, předloni dokonce ještě o procento více.