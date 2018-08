Registrační značky na drony, testy pro jejich piloty. EU chystá změny!

Používají se při válečných konfliktech, při záchranářských pracích nebo doručování zásilek. Často ale také komplikují leteckou dopravu nebo ohrožují životy lidí. Dronů je plné nebe a pořídit si je může prakticky kdokoliv, ne každý ale se strojem zachází podle pravidel.

"Lidé to třeba ovládat úplně neumí, ale spíš se jedná o nekázeň, které se lidé dopouštějí, ať už je to v okolí letišť nebo v centrech měst, v blízkosti památek a podobně, kde je riziko srážky nebo pádu letadla vysoké," upozorňuje profesionální provozovatel dronů David Balhar.

V České republice je v současné době oficiálně registrováno na 1200 pilotů dronů. Lidí, kteří tyto letouny vlastní, je u nás však několik desítek tisíc.

Úřadům v Evropské unii i v Česku tak začíná docházet trpělivost s těmi, kteří používají drony v zakázaných oblastech, a proto se chystají zpřísnit pravidla. "Je to z toho důvodu, že pravidla jsou nastavena v každém státě jinak, Evropská unie má snahu pravidla sjednotit ve všech státech a dbá na jednotnou úroveň bezpečnosti," upozorňuje Vítězslav Hezký.

Podmínkou pro ovládání dronu by podle nové legislativy mělo být splnění jednoduchého online kurzu a také označení dronu registrační značkou. "Pokud dron neočekávaně přistál na nějakém místě, kde nemá co dělat, někdo ho našel, tak velice snadno zjistíte, komu patří a můžete tu osobu postihnout," říká Jaroslav Řesátko.

Povinná registrace se dotkne všech dronů nad 250 gramů bez ohledu na to, zda je ovládá amatér nebo profesionál, testy by měly být podobné těm z autoškoly. Nová legislativa by se podle úřadu civilního letectví mohla v českém zákoně promítnou už v roce 2019.