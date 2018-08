"Řekla, ať ji strčím!": Nové video ukazuje, co bylo před pádem dívky

Na internetu se objevily nové záběry, které zachycují nejen hrozivý pád dívky (16) z mostu nedaleko vodopádu Moulton Falls Bridge, ale i chvíle, které incidentu předcházely. Jordan strčila do vody kamarádka z výšky téměř dvaceti metrů, nyní jí kvůli tomu hrozí obvinění. Taylor (18) ale tvrdí, že dívku nestrčila bezdůvodně. Sama ji o to měla poprosit.

Jordan Holgersonová může mluvit o obrovském štěstí, že pád z téměř dvacetimetrového mostu přežila. Do vody dopadla velmi nešťastně, skončila s pěti zlomenými žebry a poraněnými plícemi. Je přesvědčená, že mohla zemřít, její o dva roky starší kamarádka nyní kvůli hrozivému incidentu čelí trestnímu stíhání. Dívku totiž z mostu strčila.

Na chvíli hrůzy se můžete podívat zde:

Taylor Smithová (18) tvrdí, že si důsledky svého rozhodnutí neuvědomila a že je jí líto, jak Jordan dopadla. "Nikdy jsem jí nechtěla ublížit. Opravdu mě mrzí, co se stalo. Jen se modlím, aby se uzdravila," řekla v pořadu Dobré ráno Ameriko. "Omluvila jsem se mnohokrát, ale nikdy mi nebylo umožněno, abych se s ní setkala osobně," dodala.

Jordan potvrdila, že omluvné zprávy od dívky dostala. Stále s ní ale cloumá vztek. Je přesvědčená, že kamarádka by měla sedět ve vězení za to, co provedla. "Mohla jsem zemřít," rozčilovala se. Po incidentu musí každý den snášet obrovské bolesti. "Ráno je to nejhorší. Bolí mě i dýchat," vysvětlila.

Celým incidentem se nyní zabývá policie, která zvažuje, že Taylor za strčení kamarádky z mostu potrestá, informuje britský Daily Mail. Dívka nyní čeká, jestli bude z něčeho obviněna. Podle vyšetřovatelů plně spolupracuje. Zjistit, co se na místě stalo, ale není jednoduché - a to ani přesto, že existují záběry, které incident zachycují.

Na nich Jordan kamarádi vyzývají, aby skočila z mostu. Ona ale odmítá, až ji nakonec dívka stojící za ní do vody strčí. Nyní se ale objevily nové záběry, které do případu vrhají trochu jiné světlo. Z nich je totiž patrné, že dívka sama plánovala skočit. Taylor ji přitom povzbuzovala slovy: "Prostě skoč, slíbila jsi to. Strčím tě... Když se cokoli stane, skočím za tebou, abych tě zachránila!".

O několik vteřin později dívku opravdu strčí. Taylor svého rozhodnutí lituje, tvrdí ale, že s Jordan byla předem domluvená. "Chtěla skočit, ale měla strach. Požádala mě, abych ji strčila, nepřemýšlela jsem nad následky," vysvětlila.

Na nové záběry se můžete podívat zde: