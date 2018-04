Reklamy na pohřby u nemocnic zůstanou. Vláda zákaz nepodpoří

Růst platů politiků by měl být od příštího roku pomalejší, než vyplývá ze současného modelu výpočtu. Zafixování navržené ministerstvem práce schválila vláda v demisi. Předloha, která má podle předběžných vyjádření stran podporu ve Sněmovně, by měla zbrzdit zvyšující se rozdíl mezi platy představitelů státní moci a ostatních lidí placených z veřejných rozpočtů.

Pro výpočet platů politiků je zásadní platová základna, od níž se odvíjejí. Pro letošní rok se základna počítala jako 2,5násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, přičemž tento koeficient od roku 2015 postupně narůstal. Před tím byly platy politiků zmrazeny a nezvyšovaly se.

Příští rok a v následujících letech by měl být koeficient podle platného zákona 2,75. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní novelou navrhuje, aby do budoucna zůstal na letošních 2,5. Stát by ušetřil také na víceúčelových paušálních náhradách politiků, jež se od platové základny také odvíjejí.

Vláda naopak nepodpořila předlohu KDU-ČSL o rozšíření zákazu reklamy pohřebních služeb na přístupové cesty k areálům zdravotnických a sociálních zařízení. Podle podkladů pro středeční zasedání vlády by novela nesplnila zamýšlený cíl, případně by mohla vést vzhledem k četnosti těchto zařízení téměř k plošnému zákazu propagace pohřebních služeb ve městech a v obcích.

Zároveň kabinet neschválil opoziční návrh nominačního zákona, který by měl přinést pravidla výběru do řídících a kontrolních orgánů státních a polostátních společností. Proti předloze se už dříve postavila všechna ministerstva, která se normou zabývala. Definitivně o ní rozhodne Sněmovna, vládní stanovisko je pouze doporučením.

Webové stránky a aplikace, které připravují úřady a veřejné instituce, by měly být přístupnější pro lidi se zdravotním postižením nebo seniorům. Vyplývá to z návrhu zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, který dnes schválila vláda v demisi.