Rekordní léto! Teploty jako letos v Česku nenaměřili za 244 let

Letošní léto bylo rekordní. Průměrná teplota za červen až srpen byla v pražském Klementinu 22,7 °C. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu jde o nejvyšší průměrnou teplotu za letní měsíce, kterou za 244 let měření v Klementinu zaznamenali!

I srpen byl letos nadprůměrně teplý. Průměrná měsíční teplota byla 23,7 °C. Oproti průměru v letech 1981 až 2010 to představuje výkyv o 3,4 °C. Oproti dlouhodobému průměru z let 1775 až 2014 to znamená dokonce odchylku o 4,5 °C. Srpen byl podle meteorologů třetí nejteplejší za historii měření od roku 1775.

To celé letošní léto bylo dokonce nejteplejší v historii. Průměrná teplota za červen, červenec a srpen byla v Klementinu 22,7 °C, oproti normálu v posledních třiceti letech je to odchylka o 2,7 °C, ve srovnání s průměrem za roky 1775 až 2014 dokonce odchylka o 3,7 °C.

Dosud rekordní bylo léto v roce 2003, kdy meteorologové naměřili průměrnou teplotu 22,4 °C. Jen o desetinu nižší průměrnou teplotu zaznamenali v Klementinu před třemi roky.

"Tři nejteplejší léta za posledních 244 let tedy byla v tomto století. Až na čtvrtém místě je léto 1834 s průměrnou teplotou 22,1 °C, na pátém rok 1811 s 22,0 °C, šestý byl rok 1807 s průměrem 21,8 °C, no a na pěkném sedmém místě je loňské léto 2017, uvedli meteorologové na stránce Infomet.cz.

Meteorologové připomínají, že letošní jaro bylo druhé nejteplejší za dobu, co v Klementinu měří počasí. A tomu, aby bylo rekordní, zabránily jen mrazy na začátku března.

"Nejvyšší průměrná denní teplota v srpnu 2018 byla naměřena dne 1. 8., a to 30,1 °C. Nejnižší průměrná denní teplota v srpnu 2018 byla naměřena dne 26. 8., a to 16,9 °C," dodali meteorologové. Historicky nejteplejší srpnový den byl 8. srpen roku 2015, kdy naměřili průměrnou denní teplotu 31 °C. Naopak rekordně nízkou průměrnou denní teplotu naměřili 3. srpna 1983, a to 11,1 °C.