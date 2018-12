Rekordní počet případů spalniček! Mohou za to odpůrci očkování

V Česku se letos zvýšil počet případů spalniček. Lékaři už jich zaznamenali víc než 200, což je nejvíc za posledních 30 let. Podle odborníků za to může hlavně nízká proočkovanost. Přestože toto očkování je povinné, rodiče čím dál častěji své potomky nenechávají očkovat.

Horečka, rýma, zánět spojivek a kašel - to vše jsou počáteční projevy spalniček. Po několika dnech se pak objeví i červená vyrážka. "Počet případů vlastně v letošním roce je nejvyšší od doby, kdy se začalo očkovat proti spalničkám, to znamená před více než 30 lety," uvedla primářka infekční kliniky Bulovky Hana Roháčová.

Podle epidemiologů se nemoc letos objevila například na Plzeňsku, kde údajně řadu let vůbec nebyla. "V Plzeňském kraji je dosud zaznamenáno 15 onemocnění z celkového počtu 203 onemocnění v celé republice tento rok. Tato problematika vrcholila v listopadu a v prosinci," řekl pro televizi Nova vedoucí protiepidemického odboru hygienické stanice Petr Pazdiora.

Až polovinu z dvou stovek případů hlásí letos hlavní město. Očkování proti spalničkám je v Česku povinné, i přesto ho ale někteří rodiče odmítají. A to může být podle lékařů hlavní důvod, proč se nemoc u nás v poslední době rychle šíří.

"V podstatě ta proočkovanost dětské populace by měla být vysoká třeba 95 %, aby se zamezilo tomu, že ty spalničky se mohou v kolektivech šířit. Bohužel tím, jak se snižuje počet očkovaných, tak je větší šance, že se přenesou," vysvětluje Roháčová.

Proočkovanost populace je asi na 85 %. Nejvíce ohroženy jsou právě neočkované děti a kojenci mladší dvanácti měsíců, kteří ještě nemohli být očkovaní. Pro ně může být nemoc smrtelná. Ohrožena je i další skupina - a to skupina dnešních čtyřicátníků. Jejich imunita už mohla 40 let po očkování vyvanout.

Nemoc na Plzeňsku zřejmě rozšířil dospělý, který místo aby byl doma v karanténě, navštívil mimojiné mikulášskou besídku. Případů spalniček přibývá v celé Evropě. Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí hlásí čtyřnásobný nárůst oproti předloňskému roku. Zemřely čtyři desítky lidí.

Počet očkovaných dětí klesá proto, že se rodiče bojí následků, které někdy podání vakcíny může způsobit. Trochu zmírnit by měl tuhle obavu návrh připravovaného zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Vláda by ho měla projednávat už v lednu. Kompenzace by se údajně týkala jen pár případů ročně a poškozeným by stát vyplatil až desítky miliónů korun.

Podle ministerstva zdravotnictví má vážné následky po povinném očkování asi pět dětí ročně. "U každé akce existuje reakce a zrovna tak u očkování. Ale ty nežádoucí účinky u očkování jsou v řádu promile. Na druhou stranu ten prospěch i pro společnost je poměrně vysoký," tvrdí lékař Cyril Mucha.

Zákon má v nejbližší době projednat vláda. Pak musí ještě projít sněmovnou a Senátem. Začít platit by tak měl podle ministerstva zdravotnictví začátkem roku 2020.