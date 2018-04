Poslanci projednají zvýšení důchodů. Komu přidají a o kolik?

Do Poslanecké sněmovny doputovala důchodová novela, kterou připravila vláda v demisi Andreje Babiše. Podle návrhu by se seniorům měla zvednout pevná část jejich důchodů ze současných devíti procent průměrné mzdy na deset procent. Všem seniorům starším 85 let by se pak důchody zvedly o tisíc korun. Návrh však nejprve musí schválit poslanci.

Vládní novela oslabuje současnou zásluhovost důchodů. Pokud by Poslanecká sněmovna návrh schválila, průměrná penze by se od příštího roku mohla měsíčně zvýšit o 918 korun.

Součástí navrhovaných změn je i rovnoměrné přidání starším občanům. Lidé nad 85 let by si měli polepšit o 1000 korun. To by se podle návrhu mělo dotknout celkem 200 tisíc penzistů. Dokonce o 2000 korun chce vláda přidat důchodcům, kteří dosáhli věku 100 let. To se už však týká pouze stovky obyvatel.

Návrh má ve sněmovně velkou šanci na schválení. Některé opoziční poslance však zajímá, kde na něj chce vláda vzít peníze. Oproti předpokladu by totiž v příštím roce mělo jít na důchody o 11,5 miliardy korun navíc.

Babišova vláda tak současně navrhuje i změnu financování důchodů. Peníze na penze by nově mohla vzít z privatizačních fondů, kde ještě mělo ležet 21 miliard korun. To by měla řešit novela Fondu národního majetku.

Všechny návrhy na úpravy v důchodem projedná sněmovna v prvním čtení. Zatím však není jasné, jestli se k tomu poslanci během čtvrtka vůbec dostanou. Nejprve totiž musí projednat předlohu KSČM, která chce zrušit zákaz dodávky českých komponentů do jaderné elektrárny v Íránu.