Remek ani Mašínová ne. Koho Senát navrhl na vyznamenání?

Baletka, neurochirurg, válečný veterán, archeolog, sklář. Senátorský seznam lidí, kteří by měli dostat státní vyznamenání, čítá 25 jmen. Mezi nimi i lidické děti, Marii Šuplíkovou a Pavla Horešovského, pro kterého je prý zařazení mezi kandidáty čest a odměna za to, co pro Lidice dělal a dělá.

"Když přišlo to, že to tu chtějí skončit, tak jsem byl jako nastartovanej sám od sebe, ne, nemůžeme," popisoval Horešovský moment, kdy se dozvěděli, že budou Lidice srovnány se zemí. "Dělal jsem tady 25 let hlavního vedoucího, dole u pietního aktu," doplnil.

Navržená je například také bývalá deblová světová jednička Helena Suková. Senátoři vybírali ze 41 osobností. "Buď jsou to návrhy senátorů, které automaticky postupují, nebo jsou z veřejnosti, a to si pak musí senátoři osvojit," informoval o postupu předseda Senátu Milan Štěch.

Zákonodárci vybrali také hudebního skladatele Vadima Petrova. Ten zkomponoval na čtrnáct set děl. Nejznámější jsou zřejmě jeho melodie z pohádek a večerníčků.

"Já jsem byl velmi překvapenej, přiznám se, že mě to velice dojalo. Prostě jsem tý muzice propad. Víte, když chcete rozdávat radost, tak rozdáváte vším, co můžete," prohlásil Petrov.

Největší diskuzi mezi senátory vyvolalo jméno kosmonauta Vladimíra Remka. Nakonec ho jako kandidáta na státní vyznamenání prezidentovi nenavrhl.

Miloš Zeman ovšem stále může Remkovi vyznamenání udělit. "Je zcela na jeho uvážení, které ty návrhy přijme. Dává mu návrh Poslanecká sněmovna, vláda, ale dávají mu přímo i občané," uvedl Štěch.

Původně navrženou Zdenu Mašínovou senátoři z konečného seznamu vyřadili, protože sestra protikomunistických odbojářů odmítla případné vyznamenání převzít.