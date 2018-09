Reportér bojoval s hurikánem, za ním dva muži prošli v klidu. VIDEO

Hurikán Florence v pátek zasáhl Severní Kalifornii a vyžádal si již pět obětí. Bez proudu je celkem 900 tisíc domácností. Jeden z reportérů americké stanice Weather Channel Mike Seidel natáčel o hurikánu reportáž, která ale obletěla svět z poněkud kuriózního důvodu, uvedl britský deník Mirror.

Na videu, které se objevilo na sociálních sítích, se Seidel snaží během živého vstupu stát na nohou a s větrem doslova bojuje. Netušil však, že za ním bez problému a velmi klidnou chůzí prochází dva muži v kraťasech. Video hned po odvysílání obletělo sociální sítě a stalo se velmi populární.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL