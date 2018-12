Řetězce mění kvůli svátkům v prosinci otevírací dobu! PŘEHLED

Blížící se vánoční svátky vyhánějí do obchodů davy lidí. Řetězce se na nejvytíženější část roku připravují a některé z nich prodlužují otevírací dobu. Přes svátky musí obchody zpravidla zůstat zavřené, existují ale výjimky, třeba Billa může nechat některé prodejny otevřené. Na webu TN.cz jsme pro vás připravili přehled, jak budou mít obchody na konci prosince otevřeno.

Velké obchody musí mít ze zákona zavřeno 25. a 26. prosince a 1. ledna. Na Štědrý den pak mohou mít otevřeno jen do 12. hodin. Některé obchodní řetězce před svátky prodlužují otvírací dobu, aby zákazníkům umožnily bez stresu se na svátky připravit.

Albert

Obchody řetězce Albert budou před svátky otevřené podle standardní otevírací doby, na níž jsou zákazníci běžně zvyklí. Na Štědrý den Albert zavře v poledne. Výjimkou je prodejna v objektu Filadelfie na Praze 4, která bude úplně uzavřená. Mezi svátky budou obchody opět otevřeny podle normální otvírací doby. Na Silvestra zavřou obchody nejpozději v 18 hodin. Výjimkou jsou ale prodejny v některých obchodních centrech, které mohou zavírat už dříve.

Billa

Většina prodejen řetězce Billa bude v pátek 21. 12. otevřena do 22 hodin. O víkendu před Štědrým dnem budou otevřeny normálně, na Štědrý den od 7 do 12 hodin. Mezi svátky budou opět otevřeny podle normálních otvíracích hodin. Poslední den v roce se obchody zavřou už v 17 hodin.

Billa má ale řadu výjimek. Třeba obchody na pražském letišti a pražském hlavním nádraží mohou být otevřené i ve státní svátek a 26. 12. toho Billa využije a zákazníci budou moci prodejny využít od 7 do 16 hodin. Další výjimky najdete ZDE.

Globus

Tři dny před svátky prodlouží Globus otevírací dobu o dvě hodiny. Zákazníci ve většině prodejen mohou nakupovat od 7 do 22 hodin. Výjimkou jsou prodejny na Zličíně a v Čakovicích, které budou mít otevřeno až do 23 hodin. Na Štědrý den pak všechny Globusy otevřou v 7 hodin a zavřou v poledne.

Mezi svátky nakoupí zákazníci v Globusu podle běžné otevírací doby. Na Silvestra pak část prodejen otevře v 7 a část v 8 hodin a většina Globusů zavře v 17 hodin, vyjma prodejen na Černém mostě, na Zličíně, v Čakovicích, v Liberci a v Ústí nad Labem, které budou otevřeny o hodinu déle.

Kaufland

V prodejnách Kaufland nakoupí zákazníci do 23. prosince mezi 7. a 22. hodinou. Výjimkou jsou obchody v Písku a Mladé Boleslavi, které jsou otevřeny už od 6 hodin, a také v Pardubicích, kde je sice taktéž otevřeno už od 6 hodin, zavírá se ale o hodinu dříve. Na Štědrý den bude mít Kaufland otevřeno od 7 do 11:45. V Písku, Mladé Boleslavi a v Pardubicích mohou zákazníci chodit do Kauflandů už od 6 hodin. Mezi svátky budou mít obchody opět otevřeno podle běžné otevírací doby. Na Silvestra zavře Kaufland v 18 hodin.

Lidl

Řetězec Lidl prodloužení prodejní doby před svátky nechystá. Prodejny budou otevřeny dle standardní otevírací doby. Na Štědrý den Lidl zavře v 11:30. Mezi svátky budou prodejny opět otevřeny dle běžné otevírací doby.

"Upravovat se bude otevírací doba na Silvestra. 31. 12. budou prodejny otevřeny od 7:00 do 17:00 hod. Na Nový rok, 1. 1. 2019, budou všechny prodejny z důvodu státního svátku zavřeny," řekla TN.cz mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Penny Market

Řetězec Penny Market už vloni na Štědrý den prodejny úplně zavřel a to samé plánuje i letos. Před svátky ale prodlouží otevírací dobu.

"Před Vánocemi chceme vyjít vstříc našim zákazníkům, a proto prodlužujeme otvírací dobu všech obchodů Penny v druhé polovině prosince. Od 13. prosince zůstanou naše obchody otevřené až do 21 hodin,“ uvedl jednatel Penny Marketu Martin Peffek. Mezi svátky budou obchody otevřeny normálně, na Silvestra pak do 17 hodin.

Tesco

Obchody budou otevřeny do 23. prosince a mezi 28. a 30. prosincem podle běžné otevírací doby. Na Štědrý den Tesco zavře už v 11 hodin. Po vánočních svátcích otevřou prodejny v 7 hodin. Na sklonku roku se obchody zavřou v 17 hodin. Hypermarkety, které mají otevřeno nonstop, pak po novém roce otevřou 2. ledna až v šest hodin.

"Během adventní doby i vánočních svátků chceme naší zákazníkům poskytnout maximální prostor pro pořízení všech věcí k vytvoření té pravé vánoční atmosféry. Zároveň chceme vyjít vstříc i naším zaměstnancům, aby mohli tuto dobu trávit se svými rodinami," říká Václav Koukolíček, mluvčí společnosti Tesco. Na první a druhý svátek vánoční budou mít všechny obchody Tesco zavřeno. Výjimku budou tvořit čerpací stanice, které budou otevřeny v úterý 26. 12. od 8:30 do 20:00.

Přes vánoční svátky a na Nový rok pak nebude fungovat ani rozvoz nákupů objednaných on-line. Den po vánočních svátcích a po Novém roce bude rozvoz fungovat od 8 do 22 hodin, na Silvestra bude Tesco rozvážet do 15 hodin.