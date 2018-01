Obchody na Slovensku v neděli zavřou! Brali byste to i u nás?

Od nového roku řetězec COOP na Slovensku zavře některé obchody. Novinku zkouší zavést v Trnavském kraji. Nejedná se přitom jen o malé prodejny, ale i klasické supermarkety. Družstvo COOP Jednota v kraji zavře celkem 25 prodejen z 67. Informují o tom tvnoviny.sk.

Řetězec k tomu vedla nerentabilita nedělního prodeje. Obchody zely prázdnotou a zboží zbytečně zůstávalo na skladu. Dalším faktorem byly příplatky za práci o víkendu, kterou řetězec musel zaměstnancům vyplácet.

"V našem regionu je velmi nízká nezaměstnanost a najít dobrého pracovníka je už problém. Práce v neděli není atraktivní a hodně lidé proto odchází. Ukončení prodeje v neděli tento problém zmírní," řekl předseda představenstva COOP Jednota Trnava Bohuslav Uváčik.

Právě Trnavský kraj nabízí v celé síti COOP zaměstnancům největší mzdy, teď chce zažehnat krizi rodiny. Prodavačky dostanou v neděli volno, aby měly čas věnovat se domácnosti. Model z Trnavy už sleduje i centrála v Bratislavě. Pokud se to ekonomicky vyplatí, mohly by obchody zůstat zavřené i v hlavním městě.

V Česku zatím k podobným krokům řetězce nepřistupují. Zavírají pouze tehdy, když jim to přikáže zákon, a to během sedmi vybraných státních svátků. Prodavačky se netají tím, že by uvítaly volno také během sobot a nedělí. Poslanci ale zatím o takovém návrhu neuvažují. Přitom v Rakousku a Německu jsou obchody zavřené každou neděli.