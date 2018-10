Revoluce v cestování: Na jednu jízdenku se svezete všemi vlaky!

V Česku by mohl být zaveden systém jednotných jízdenek na železnici. Stát chce umožnit cestujícím využívat vlaky více dopravců při jedné cestě na jedinou jízdenku, a postoupit tak při liberalizaci trhu. Vyplývá to z návrhu novely zákona o drahách, který dnes schválila vláda.

Systém jednotného tarifu budou muset využívat všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Výši jízdného budou určovat cenové předpisy. ybudování a pětiletý provoz systému bude stát 254 milionů korun. Podle dřívějších vyjádření ministerstva dopravy by měl být systém jednotného tarifu hotov do roku 2020.

Vedle povinné účasti dopravců, kteří obsluhují vybrané tratě na základě smlouvy o veřejné službě, se budou moci dobrovolně do systému připojit dopravci i na tratích, na kterých jezdí na vlastní komerční riziko. To v současnosti platí například na trati mezi Prahou a Ostravou.

O systému jednotného jízdného se hovoří několik let. Stát zadal vybudování a provoz systému státnímu podniku Cendis. Nejdříve by celosíťové jízdenky měly platit na železnici, postupně by se ale systém mohl rozšířit do autobusové nebo integrované dopravy.

Více peněz pro Klokánky

Zařízení pro pobyt dětí v nouzi typu Klokánek získají dodatečně dotace na letošní rok 25,5 milionu korun. Vláda dnes schválila požadavek ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na jejich navýšení. Ministerstvo nyní vyhlásí dotační řízení a provozovatelé budou moci žádat o peníze. Ohroženým dětem mohou podle Maláčové pomáhat i dočasní pěstouni, které chce z přidělené částky také podpořit. Informovala o tom na twitteru.

V Česku funguje šest desítek dětských azylových domů včetně 15 klokánků. Provozovatelé si dlouhodobě stěžují na nedostatek peněz kvůli nynějšímu způsobu financování. Stát dává těmto zařízením na dítě příspěvek 22.800 korun měsíčně. Částka se ale krátí za dobu, kdy dítě v domově nepobývá. Zařízení poukazují na to, že i když se zrovna o dítě nestarají, lůžko pro ně stále mají připravené. Peníze jim pak chybějí.

Lesníci dostanou 640 milionů více

Stát bude od příštího roku přerozdělovat na podporu lesníků o 640 milionů korun více. Větší příspěvky by měly pomoci sázení zpevňujících dřevin, podporovat drobnou zvěř ve volné krajině nebo snižovat škody způsobované větší zvěří na lesních porostech. Loni dal stát prostřednictvím příspěvků na hospodaření v lesích 341 milionů korun, příspěvky na myslivost byly za 13 milionů korun.

Stát v novele plánuje také zavádět tzv. zástřelné. Sto milionů korun by nově mělo jít pro myslivce, kteří budou lovit více divokých prasat, než byl průměr za poslední tři roky. Za každý zastřelený kus by měli dostat dva tisíce korun. "Systém je v návrhu novely nastaven tak, že zástřelné v navrhované výši 2000 Kč bude za každý ulovený kus prasete divokého nad tříletý průměr v dané honitbě. Zástřelné pak bude vypláceno uživateli honitby," řekl ČTK dříve mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Lidé mohou žádat o kompenzaci za sucho

Zemědělci a pěstitelé stromů budou mít k dispozici dvě miliardy korun jako kompenzaci za letošní sucho. Více než 1,1 miliardy korun získá ministerstvo ze státního rozpočtu nově, zbylých 850 milionů Kč má k dispozici z peněz určených na odškodnění za loňské sucho. Na to vláda původně vyčlenila dvě miliardy korun, zemědělci si však nakonec řekli o menší částku.

Úřad odhaduje letošní škody na deset až 11 miliard Kč. Aby byly řádně odškodněny nejvíce postižené podniky, kterým tržby klesly o více než 30 procent, bylo by potřeba 3,7 až 4,2 miliardy korun.