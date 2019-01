Revoluce v německých školách! Chystají záchody pro třetí pohlaví

Několik bavorských škol se chystá udělat v genderové oblasti velký krok vpřed. Ve třech nových základních školách v okrese Mnichov si žáci budou moci vybrat mezi třemi typy toalet. Pokud se necítí být ani dívkou, ani chlapcem, mohou využívat záchody pro třetí pohlaví. Informoval o tom bavorský deník Mittelbayerische Zeitung.

Revoluční myšlenka se týká prozatím třech škol ve městech Pullach, Taufkirchen a Goarching. Bavorsko se tak stane průkopníkem školních záchodů pro třetí pohlaví v Německu. Přestože je zde možné od roku 2013 v rodném listě dítěte uvést neutrální pohlaví, žádná škola zatím nenabízela toalety pro intesexuální děti.

Názory na toto téma se v Německu různí. Zatímco někteří odborníci jsou toho názoru, že toalety pro neutrální pohlaví jsou užitečné, jiní tento krok považují za příliš ukvapený. Psycholožka Nora Gauppová si například myslí, že záchody pro intersexuální děti pomohou k odbourávání předsudků. "Rozdělovat lidi na muže a ženy již není nutné," uvádí.

Podle mnichovského dětského psychologa Klause Neumanna však záchody pro "specifické" děti problém neřeší. "Místo zaměření se na vlastní toalety bychom měli děti učit o sexualitě a souvisejících otázkách," tvrdí.

Podle komisařky pro rovné příležitosti Hanny Kollanové je to důležitý krok, ačkoliv je to jen začátek. "Implementace unisex toalet je důležitým krokem pro transsexuální a intersexuální lidi, aby mohli žít bez diskriminace," říká. "Toto téma by se ale nemělo omezovat pouze na toalety," dodává.