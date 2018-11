Dvanáctku si už nedáte! Oblíbená piva musí změnit své názvy

Některé druhy piva dostanou od prosince nové názvy. Svrchně kvašená jedenáctka a dvanáctka se bude nazývat "plným" pivem, vícestupňová pak budou "silná" piva. Vyplývá to z vyhlášky, kterou novelizovalo ministerstvo zemědělství.

Dosud se jako "ležák" nazývala všechna 11 a 12stupňová piva, bez ohledu na způsob kvašení. Od 1. prosince budou ležáky už jen piva, která se vyrábí spodním kvašením. Ta vznikající svrchním kvašením budou piva plná.

Piva o 13 a více stupních už nebudou speciální, ale silná. Piva se sníženým obsahem alkoholu, která mají 0,5 až 1,2 % objemu alkoholu, budou nově nízkokalorická. Nealkoholická piva, která obsahují do 0,5 % alkoholu, zůstanou označena stejně.

Přibylo také označení "atypický pivní nápoj", který se bude používat pro nápoj na bázi piva, ale s jiným podílem sladu nebo upraveným způsobem kvašení. Vyhláška také zavádí označování tzv. pivních stylů (typů), kterými jsou moderní piva typu Ale, IPA a další.

Kromě piva vyhláška upravuje také nealkoholické nápoje. Ovocné a zeleninové šťávy s označením přírodní a čerstvé (fresh) budou muset splňovat určitá kritéria. Nesmí se do nich přidávat další složky s výjimkou bylinek nebo semínek a nelze je tepelně nebo chemicky upravovat.

"Medovinu lze nově za splnění podmínek označit i jako medové víno. V případě, že je při výrobě medoviny použit např. cukr, líh nebo víno, označí se jako dezertní medovina," doplnil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Podle ministra Miroslava Tomana vyhláška reaguje na nové trendy ve výrobě potravin. "Pořádek ve značení potravin a nápojů je nutný, protože je důležité, aby zákazník věděl, co přesně je mu pokládáno na stůl či co si dává do nákupního košíku," uvedl Toman.

Vyhláška platí od 1. prosince 2018, výrobci ale mají rok na úpravu etiket. Podle stávající vyhlášky tak budou moci vyrábět a uvádět na trh piva a další nápoje až do 1. prosince 2019 a budou se moci prodávat až do vyčerpání zásob.