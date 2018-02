Režisér Menzel slaví osmdesátku! Manželka má skvělou zprávu

Dnešní osmdesátku oslavil držitel zlaté sošky za Ostře sledované vlaky už mimo střešovickou nemocnici, kde strávil přesně tři měsíce. Před dvěma dny byl totiž převezen do rehabilitačního zařízení.

reklama

"Jiří je stále v péči lékařů, ale už probíhá rehabilitace a rekonvalescence a já věřím, že to nejhorší už je za námi. My ten dnešní den budeme trávit s holkama s ním, ale ty větší oslavy s kamarády a kolegy odložíme na pozdější dobu," sdělila k jeho zdravotnímu stavu Menzelova manželka Olga.

Režisér se mezi rehabilitacemi prý zapojuje do běžného života. "Včera se díval na olympiádu, má rád sport. A pak jsou to na prvním místě naše holky, které ho motivují. Taky má radost, že byl velmi dobře přijat film Tlumočník, který má právě dnes premiéru na Berlinale," dodala Olga Menzelová.

Jiřímu Menzelovi k jeho 80. narozeninám přálo i mnoho lidí z branže. Nezapomněli na něj ani jeho souputníci ze seriálu Hospoda. "Kdy jsme to točili? To už je dvacet let. Dvacet let uteklo jako voda, tak ti přeju, milý Jiří, abychom mohli společně ještě dlouho na to vzpomínat," vzkázal herec Václav Knop.

"Jiří, tady je Jan Kanyza. Nejenom že jsme byli v hospodě spolu, kam ty moc nechodíš, ale udělali jsme spolu i něco v divadle. Uzdrav se brzo, protože mladý kluci nestůňou," prohlásil další herecký kolega Jan Kanyza.

"Vážení diváci, já moc děkuji za Jirku, za to, že na něj myslíte, za to že mu držíte palce a za ta všechna přání, která jste mu během dne poslali, moc si toho vážíme, je to velká podpora, protože když člověk cítí, že na něj jiní myslí, je to pro něj velká vzpruha," poděkovala Olga Menzelová.