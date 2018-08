Režisér Modravy: Vraždy jsou nuda. Musím si vymýšlet!

V dnešním díle seriálu Letní interview vyrazila Michaela Šmídová se tak trochu ochladit na Šumavu a to konkrétně na Modravu. Přímo na plac ji totiž pozval Jaroslav Soukup - režisér úspěšného seriálu Policie Modrava. Prozradil, co je podle něj klíčové pro každého režiséra, proč seriál věnoval právě tomuto koutu Česka a také, jak vymýšlí zápletky pro svou kriminálku.

Šumava a Modrava. Ty jsou pro Jaroslava Soukupa druhým domovem. Za přírodou sem jezdí už od svého dětství. Jeho láska k téměř nedotčené krajině i místním lidem vedla úspěšného režiséra a scénáristu k myšlence, že jim daruje seriál - Policii Modravu. „Vím, jak ty lidi, co tady žijou celý ty roky, jak mluví, jak se oblékají, jak bydlí, takže víceméně tenhle projekt vzniknul trošku sám od sebe,“ popisuje Soukup.

Jeden a sedmdesátiletý rodák z Plzně prý neumí příliš odpočívat a to i přes nelibost své manželky, bývalé herečky Petry Martincové. Pilotní díl úspěšné detektivky natočil už před deseti lety. Další dva roky psali s Miroslavem Vaicem scénář prvních patnácti dílů a nebyla to prý procházka růžovým sadem. "Já mám takovou malou pracovnu v bytě a tam bylo 32 stupňů a to bylo k nevydržení. Jenže jsme museli psát, protože 15 dílů to není legrace. A to opravdu musíte zavést, jak bych to řekl, takovou tovární výrobu. To znamená, že se píše od osmi do čtyř. Včetně sobot, nedělí,“ líčí režisér.

Vznik dalších dvou sérií byl snazší. Už měl své seriálové hrdiny i herce, kteří jim vdechli život a také lokace, kde se příběhy odehrávají. Nejtěžší je hledání nebo spíš vymýšlení kriminálních zápletek a příběhů. To podle Jaroslava Soukupa vyžaduje obrovskou dávku inspirace, kterou paradoxně skutečný kriminální svět nepřináší. „To je prostě absolutní nuda. Jsou tam vraždy, zabíjení, ale je to bez fantazie bez něčeho tajemnýho. Je to prostě nuda.,“ říká režisér.

Na Modravě už režisér Soukup tráví čtvrté pracovní léto. Ani netušil, jak velký dopad bude mít seriál právě na jeho milovanou Šumavu. Záběry na téměř panenskou přírodu uchvátili diváky natolik, že na jih Česka vyrážejí v mnohem větším počtu než dřív. „Návštěvnost se zvýšila o 30 % údajně jen díky tomuto seriálu,“ tvrdí Soukup. „Ale také se prodaly všecky chalupy, kde jsme točli a bohužel jsme tak už někde dál točit nemohli,“ dodává režisér detektivního seriálu.

Celý rozhovor s režisérem Jaroslavem Soukupem natáčený v prostředí Modravy na Šumavě si můžete pustit na NovaPlus.cz.