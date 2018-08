Richard (26) se konečně vrátil k rodině! Jeho boj o život pokračuje

Hororová dovolená 26letého Richarda ze Slovenska má už snad definitivní konec. Mladý Slovák si na Mallorce zlomil krční páteř a protože neměl cestovní pojištění, neměl se ani jak dostat do Velké Británie, kde trvale žije. Richardova přítelkyně Simona nyní po uzavření veřejné sbírky na Richardův transport domů oznámila, že se Ríšu povedlo převézt domů.

"Riško byl převezný do Velké británie v neděli a právě teď je v nemocnici ve městě Stoke-On-Trent," informovala na svém facebooku minulou středu Simona. Městečko Stoke-on-Trent leží jen pár kilometrů od jeho domovského města Crewe, kde žijí i Richardovy dvě děti, které má však s jinou ženou. Děti tak mohou svého tatínka jezdit konečně navštěvovat.

"Jeho dýchání se zlepšuje každým dnem a nyní mu pomáhá v dýchání tracheostomická hadička, kterou má dočasně v krku. Rišo vnímá, ale stále se nemůže hýbat od hrudi až po paty. Obě dvě ruce cítí a trochu může hýbat pravou dlaní," pokračuje Simona.



Po skoku do bazénu na dovolené na Mallorce si Richard ošklivě zlomil krční páteř a zůstal od hlavy dolů paralyzovaný. Kvůli tomu, že pár neměl cestovní pojištění ani evropský průkaz zdravotního pojištění, si musel platit veškeré výlohy za péči na Mallorce i za náročný letecký převoz do Anglie. Částka přitom vyletěla do astronomických výšin.



Kvůli tomu Simona uspořádala online sbírku, ve které lidé přispěli na 14 tisíc britských liber (zhruba 402 tisíc korun) na zdravotní péči. Převoz za další tisíce liber pak z vlastních úspor financovala Richardova rodina.

"Ukázala jsem Riškovi všechny vaše pozitivní, krásné a milé komentáře a modlitby a sám nevěřil, kolik lidí ho podporovalo. Nedokázal se přestat usmívat!" popsala Simona vděk, který Richard pociťoval.



"Ríšovo zotavení bude nějaký čas trvat, ale já bez jakýchkoliv pochybnostní pevně věřím, že se z toho dostane. Lidi, kteří Riška znají, ví, že je to velký bojovník a že se nikdy nevzdal ani nevzdá. Spolu s Riškom jsme vám vděční za každou pomoc, kterou jste nám poskytli a velmi si vážíme, že jste tu byli s námi. Všichni jste úžasní, srdečně vám děkujeme, pomoci si velmi vážíme!" uzavřela status Simona.



Oproti dřívějším negativním komentářům se nyní už objevují jen ty pozitivní, přející Richardovi brzké uzdravení . Případ vyvolal vysoké pozdvižení jak v Anglii a na Slovensku, tak u nás. Případ je totiž ukázkovým příkladem toho, že cestovní pojištění se - pro cesty kamkoliv - nevyplatí podcenit.