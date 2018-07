Richardův stav se rapidně zhoršil! Lékaři zakázali jeho převoz domů

Mladý Slovák Richard, který si na dovolené na Mallorce zlomil po skoku do bazénu krční páteř, je v umělém spánku. Nemůže proto odletět do Anglie, kde trvale bydlí. A to ani přesto, že už se jeho rodině a přítelkyni Simoně podařilo vybrat peníze nutné pro převoz.