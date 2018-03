Řidič (80) v BMW srazil na přechodu dvě ženy. Obě zemřely

Tragicky skončila nehoda luxusního BMW ve slovenském Komárně. Po šesté hodině ráno tam na přechodu srazil dvě ženy – jedné bylo 60 let, druhé 44 let. Obě sražené ženy převezla do nemocnice záchranná služba, ale ani jedné bohužel nedokázali lékaři zachránit život. O případu informoval portál tvnoviny.sk.

Obě ženy přecházely silnici po přechodu pro chodce v Rákocziho ulici. "Obě ženy byly po nehodě převezeny do nemocnice, ale bohužel svým zraněním podlehly,“ informovala mluvčí policie Božena Bruchterová.

Policie také provedla u řidiče dechovou zkoušku, která prokázala, že před jízdou alkohol nepil. Policie případ zatím klasifikovala jako zabití a zkoumá míru viny u řidiče. K nehodě by se měl také vyjádřit znalec z oboru dopravy.





