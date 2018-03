Řidič havarovaného trolejbusu měl infarkt! Dál zůstává v nemocnici

Muž, který v pondělí ráno seděl za volantem trolejbusu, pracuje pro Dopravní společnost Zlín - Otrokovice několik desetiletí a prý patří mezi nejzkušenější řidiče.

Na směnu nastoupil po volném víkendu a v čase nehody měl odpracované dvě hodiny. Přesto ho těsně před vlakovým nádražím postihla zdravotní indispozice, pravděpodobně náhlá srdeční příhoda. Muž podstoupil vyšetření u podnikového lékaře loni na podzim.

Zdravotní prohlídka pro řidiče do 50 let je povinná jednou za dva roky, pro starší každý rok. "Všichni z nich ty zdravotní prohlídky absolvovali, co se týče tohoto konkrétního řidiče, ten měl zdravotní prohlídku platnou do října roku 2018," uvedl právní zástupce Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice.

V případě, že zaměstnavatel má pochybnosti o zdravotním stavu pracovníka, který vykazuje zjevné známky nemoci nebo syndrom únavy, může nařídit mimořádnou prohlídku. Ovšem ani to nebyl případ 64letého muže, který dál zůstává na kardiologii.

"Pacient je mimo ohrožení života, je ve stabilizovaném stavu a v současné době je stále hospitalizovaný v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně k dalšímu dovyšetření," řekla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.