Řidič Mustangu uhořel po čelní srážce s kamionem

K nehodě došlo v ulici U Mototechny po druhé hodině ráno. Podle předběžných výsledků vyšetřování vjel řidič Mustangu jedoucí směrem od Říčan na rovném a přehledném úseku do protisměru, kde se čelně srazil s protijedoucím kamionem.

Prudký náraz potom vůz odmrštil ze silnice do příkopu.

Zdemolovaný vrak osobního auta navíc krátce na to zachvátil požár a jeho řidič přišel o život. Řidič kamionu vyvázl bez zranění. Na místě kromě zdravotníků a policie zasahovala i jednotka profesionálních hasičů z Říčan, kteří požár auta uhasili dvěma C proudy.

Policisté museli kvůli vyšetřování a likvidaci následků nehody na několik hodin silnici obousměrně uzavřít a provoz odklánět na objízdné trasy. Bezprostřední příčinu nehody vyšetřují kriminalisté.