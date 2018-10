Řidič po zběsilé honičce utekl do polí, před vrtulníkem neměl šanci!

Policisté hned ze dvou krajů se zapojili do nočního pronásledování osobního auta. Zfetovaný řidič ujížděl hlídkám z Královéhradecka, odkud přejel do Středočeského kraje. Z auta blízko Rašovic utekl a schoval se v poli. Vypátral ho až přivolaný policejní vrtulník.

Bezmála dvousetkilometrovou rychlostí uháněl před policisty řidič osobního auta po dálnici z Hradce Králové. Za žádnou cenu nechtěl zastavit. Riskantně a bezohledně předjížděl auta a snažil se policejní hlídku setřást. Vůbec mu nedošlo, že na silnici ohrožuje další řidiče.

"Po několika minutách pronásledování byl cestou operačního důstojníka přizván i vrtulník," uvedl mluvčí policie Ondřej Moravčík.

To se ukázalo jako klíčové rozhodnutí. Pronásledovaný muž totiž potom, co přejel z Královéhradecka do středních Čech, odbočil z dálnice. A snažil se policistům ujet po okresních silnicích. Asi po 60 kilometrech honičky blízko Rašovic na Nymbursku sjel do pole. Auto zastavil a utekl do tmy.

V tu chvíli už ho začal sledovat vrtulník s termovizí. Pilot ho dobře viděl. Muž se schovával v křoví, pak přelezl plůtek u lesní školky. A dál se snažil schovávat. Vrtulník na něj zamířil světlem, aby pomohl policejní hlídce v autě. Muž si klekl na zem a policistům se vzdal.

Ukázalo se, že muž řídil pod vlivem drog, dále měl vyslovený zákaz řízení. A hlavně měl ještě další důvod, proč před policisty ujížděl. "Lustrací bylo zjištěno, že po muži je vyhlášeno celostátní pátrání pro nenastoupení do výkonu trestu odnětí svobody. Po té byl eskortován do vazební věznice Praha," vysvětlila mluvčí policie Petra Potočná.

Kromě maření výkonu úředního rozhodnutí se muž dopustil trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.