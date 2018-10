Řidič se zabil nárazem do domu, předtím "pokácel" přívod plynu

V Loučkách na Sokolovsku zemřel ve středu odpoledne řidič, který havaroval do jednoho z místních domů. Těsně před osudným nárazem ještě poškodil jiné auto a plynovou přípojku. Kvůli velkému úniku plynu museli hasiči navíc uzavřít okolí.

"Vozidlo narazilo do jiného auta zaparkovaného vedle domu a následně narazilo do samotného domu. Řidič vozidla zemřel na místě nehody, přivolaní hasiči museli navíc řešit i masivní únik plynu z poškozeného přívodu do domu," uvedl mluvčí karlovarských hasičů Martin Kasal.

Dodal, že auto při nehodě poničilo plynový "pomníček". "Bylo nutné uzavřít oblast kolem místa nehody a teprve po zastavení úniku plynu a prověření od pracovníků plynárenské pohotovosti mohli hasiči začít s vyproštěním vozidla," informoval Kasal.

Na místo nehody velmi rychle dorazili příbuzní mrtvého řidiče, kterým poskytl první pomoc psycholog hasičů. Celkem na místo vyjely čtyři jednotky - tři profesionální a jedna dobrovolná.