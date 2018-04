Řidič srazil cyklistu a ujel. Pak se na místo vrátil, ale nepomohl mu

Pracuje jako profesionální řidič, ale podle policistů se jako profesionál nezachoval. Nechal na silnici bez pomoci těžce zraněného cyklistu.

reklama

V papírové krabici měli kriminalisté jen několik střepů, které posbírali v příkopu. Podle nich šoféra nakonec našli. Přestože auto nechal mezitím sešrotovat. "V rámci republiky jsme prověřili zhruba 500 vozidel," uvedla kriminalistka Anna Štegnerová.

Dva měsíce po něm pátrali, problémů přibývalo. Vozidlo totiž neřídil majitel, bylo vypůjčené a psané na firmu. Muž se nakonec u výslechu rozpovídal. "Předjížděl, nevěnoval se plně řízení a telefonoval," popsal mluvčí svitavských policistů Ondřej Zeman.

Uvedl, že se na místo dokonce vrátil, přesto těžce zraněnému cyklistovi pomoc nezavolal. A znovu odjel. Za to mu hrozí až pět let vězení.

Stejně jako on odjely od nehody letos už čtyři tisíce řidičů, tři lidé nehodu nepřežili. Policejní statistiky dokládají, že nezodpovědných řidičů je čím dál víc. Jdou za nimi desítky mrtvých. Možná by někdo přežil, kdyby pomoc přišla včas.

Za podobné nehody padají vysoké tresty. Petr Neisser srazil před lety na Blanensku 15letého chlapce, který mu propadl do kufru auta. Odvezl ho se zlomeninami nohou do lesa a nechal ho bez pomoci. Dostal dvanáct let.

Bez trestu stále zůstává smrtelná nehoda u Medlešic na Pardubicku. V lednu při ní zemřel chodec, kterého někdo srazil. Policie pátrala po důležitém svědkovi, který měl řídit tento kamion. Loni řidiči, kteří od nehod nakonec ujeli, zranili šest stovek lidí.