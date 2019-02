Řidič vyhodil mladíka z autobusu. Na nohách totiž neměl boty

O svůj zážitek se na sociální síti podělil teprve patnáctiletý Ondřej Skotnica z Frýdku-Místku. Podle jeho slov byl vyhozen z autobusu městské hromadné dopravy proto, že neměl boty. "Z hygienických a bezpečnostních důvodů je to v MHD ve Frýdku-Místku naprosto nepřípustné chování," citoval slova řidiče na facebooku.

Řidič se odvolával na rozhodnutí nadřízených, a tak mladý teenager poklidně vystoupil. "Nicméně jsem napsal vedoucímu e-mail s žádostí o vyřešení téhle situace," popisuje Ondra událost.

Vyjádření dopravce se redakci TN.cz získat nepodařilo. "Neřeknu vám k tomu vůbec nic," reagoval vedoucí provozu ČSAD Frýdek-Místek Vladimír Pavlásek. Řidič autobusu ale údajně jednal v souladu s přepravními podmínkami.

Anketa Měli by být lidé bez bot vpuštěni do autobusu? Ano 73 148 hlasů Ne 23 47 hlasů Je mi to jedno 4 8 hlasů Hlasovalo 203 lidí.

"Dopravce je oprávněn vyloučit z přepravy osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiný omamných látek. Osoby pro mimořádné znečištění oděvů nebo obuvi nebo z jiných důvodů (například výtržnictví) a osoby, které mohou být spolucestujícím na obtíž," stojí v přepravních podmínkách.

Podle mladíka ale rozhodně jeho nohy nebyly tak špinavé, aby autobus mohly znečistit víc, než boty kohokoliv jiného. "Jestli je někomu na obtíž to, že vidí moje nohy, tak nevím, co dělá ten člověk v létě, když všichni nosí žabky nebo sandály," napsal rozhořčeně.

Na sociálních sítích se pod jeho příspěvkem strhla rozsáhlá diskuze. Jedni s mladíkem souhlasí, jiní jsou na straně řidiče a dopravce. Mnoho lidí se však pozastavuje nad tím, že chodí v zimě bez bot. "A to ti není zima na nohy? Ráno bylo mínus šest," diví se jeden z diskutujících.

Ondra si ale podle svých slov nemůže chození boso vynachválit. "Myslím si, že je to zdravé a chtěl jsem to zkusit," vysvětluje. Boty údajně používá pouze ve škole a na brigádě. "Musím nosit alespoň žabky. Už tam mě to štve, ale pracuju s jídlem a tam je to zákonem dané," dodává.