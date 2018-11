Řidiči riskují pokutu! Řada z nich stále ještě nemá přezuto

Až koncem příštího týdne máme volno – takto nyní reagují na zájem zákazníků ve většině pneuservisů. “Prodloužili jsme pracovní dobu. Prodloužili jsme ji do šesti hodin večer a děláme samozřejmě i v sobotu,“ řekl provozovatel pneuservisu Jaroslav Novák.



Odkládat ale návštěvu pneuservisu na poslední chvíli není dobrý nápad. Hlavně po ránu to totiž už brzy může klouzat. “Podle měsíční předpovědi by měla být druhá polovina listopadu blízko dlouhodobému průměru, to znamená, že noční teploty by se měly pohybovat kolem nuly,“ předpověděl Jan Doležal z Českého hydrometeorologického ústavu.



“Ten největší nápor samozřejmě už opadl, teďka čekáme na poslední vlnu opozdilců. Jakmile přijde první sníh, tak se určitě objeví i ti poslední zákazníci,“ přiblížil Novák.



Zimní, nebo celoroční pneumatiky musejí mít řidiči, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, námraza, nebo led, nebo pokud můžeme takové počasí očekávat. Ovšem v horských oblastech může majitele auta překvapit dopravní značka, která použití zimní výbavy nařizuje bez ohledu na roční období nebo aktuální počasí.



“Kdo to nebude respektovat, hrozí mu sankce ze strany policie české republiky, ale také zkrácené pojistné plnění ze strany pojišťovny, pokud by spáchal dopravní nehodu,“ sdělil Zdeněk Patík z BESIPu. Dobrá zpráva pro řidiče ale je, že se ceny pneumatik oproti loňsku výrazně nezvedly.