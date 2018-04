Řidiči v šoku: Chodí jim tisícové pokuty, netuší proč. Na tohle pozor

Jarní měsíce se z pohledu technických služeb nesou ve znamení čištění ulic. Například v Praze začalo jarní čištění 3. dubna. Stále více řidičů je trestáno za to, že své auto před údržbou nepřeparkují – v letošním roce jsou přitom pokuty v hlavním městě vyšší než loni.

"Ukazuje se, že řidiči vozidel nedbají na dopravní značení a rok od roku nám přibývá vozidel, která musíme nechat v rámci čištění odstranit. Od roku 2015 se jedná konkrétně o 50% nárůst," konstatuje Barbora Lišková z Technické správy komunikací. Jedním z důvodů je to, že vozidla odstraněná na základě zákona musejí být po uplynutí důvodu odtahu vrácena zpět na místo, kde předtím parkovala.

Sedm dní před plánovaným čištěním je ulice označena přenosnými dopravními značkami, které na zákaz zastavení a stání upozorňují. Řidiči ale po návratu k autu mnohdy ani nevědí, že špatně parkovali. Auto by totiž i po odtahu měli najít přesně tam, kde ho nechali, lísteček za špatné parkování za stěračem také být nemusí. Velkým překvapením pak pro ně je, když jim za pár týdnů přijde do schránky faktura – v lepším případě na 1300 korun (za technický úkon), v horším případě na 4050 korun (v případě zpětného odtahu).

Technický úkon je pro majitele vozidla levnější forma odtahu. Spočívá v tom, že se auto naloží na odtahové vozidlo a po skončení čištění ho znovu vrátí na místo. "Na základě toho pak majitel vozidla, kterého si zjistíme v registru vozidel, dostane do schránky fakturu. Když ji nezaplatí, předáváme celou věc soudu a pohledávku vymáháme," popisuje Libor Kousal, náměstek Správy služeb hl. m. Prahy, která odtahy v rámci hlavního města zajišťuje.

Snahou je vždy vrátit vozidlo na místo, kde stálo. "V některých případech to není možné, a tak nám zákon umožňuje ho vrátit na místo, které je na viditelném místě z místa, odkud bylo odstraněno. Nemáme žádnou povinnost vozidlo nějak označovat, přesto řidiči necháváme za stěračem na předním okně lísteček s oznámením," dodal Kousal.

Řidiči si často stěžují, že auto bylo vráceno na místo, kde následně dostali pokutu za špatné parkování. To ale Správa služeb odmítá. "Primárně ho vracíme přesně tam, kde stálo. V případě, že je to na jiné místo, pak ho nikdy nevracíme tam, kde by poté řidič platil z naší viny pokutu. Nejčastější výjimkou jsou modré zóny. Jestliže v ní parkoval neoprávněně předtím, než jsme vozidlo na dobu čištění odstranili, my mu vrátíme auto na stejné místo, což znamená do modré zóny. Stejné případy nastávají při parkování v blízkosti přechodů. Když tam řidič stál, auto mu tam vrátíme. Nejsme tady od toho, abychom za řidiče řešili špatné parkování," vysvětlil Kousal.

V takovém případě ale nelze podle zákona dostat za jeden přestupek dvojí trest. Vždy zaplatíte jen jednu pokutu – ať už za porušení zákazu stání v době čištění, za neoprávněné parkování v zóně placeného stání (modré zóny) nebo za jiný přestupek (například stání v blízkosti přechodu apod.)