Řidička MHD chtěla vyhodit muže, ten se pokusil s autobusem ujet!

Se zlou se potázala v sobotu ráno řidička autobusu pražské MHD, která chtěla v Malešicích vykázat problémového pasažéra. Muž totiž vpadl do kabiny, zavřel se uvnitř a snažil se s autobusem ujet.

"Vše nám bylo hlášeno v 8:41 jako vniknutí muže do kabiny autobusu městské hromadné dopravy linky číslo 207. To vše poté, co řidička autobusu chtěla muže vzhledem k jeho stavu vykázat z přepravy," řekl TN.cz v sobotu před polednem policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Podle informací TN.cz byl nový "řidič" pod vlivem drog či alkoholu. Ovládání autobusu mu tím pádem moc nešlo, v podstatě jen tůroval motor a pak na volnoběh ujel asi 100 metrů, na jejichž konci lehce vrazil do jiného autobusu.

Tím ovšem mužovo dobrodružství skončilo, protože na místo dorazili policisté. "Kolegové zatím incident prověřují jako neoprávněné užívání cizí věci. Případ je velmi čerstvý, vyšetřování na samém začátku," doplnil Hulan.