Felicie přejela do protisměru, zranili se dva dospělí i dvě dívky!

Dvě auta se v pátek odpoledne srazila na silnici mezi Chotěšovem a Vodním Újezdem na Plzeňsku. Po nehodě museli hasiči z auta vystříhat dvě dívky a čtyřicetiletou ženu. S těžším zraněním byly převezeny do nemocnice.

Nehoda se stala kolem 17. hodiny na silnici z Dobřan do Chotěšova. Řidička felicie tam přejela do protisměru, kde narazila do protijedoucího auta.

Cestující z felicie museli vystříhat přivolaní hasiči. Řidička a dvě desetileté dívky pak byly s těžšími zraněními převezeny na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni. Čtyřicetiletého muže z protijedoucího auta odvezla sanitka se středně těžkým zraněním na úrazovou ambulanci.

"U řidičky nebyla provedena dechová zkouška, byl ale zajištěn odběr krve," uvedla mluvčí plzeňské policie Iveta Kořínková.

Proč auto přejelo do protisměru, nyní vyšetřuje policie. Provoz na místě nehody je řízen kyvadlově.