"Říkal nám, co mačkat," hájí dívky řidiče metra! Prošetřuje ho policie

Chtěly zažít pořádné dobrodružství, a rozhodly se proto zúčastnit netradičního desetidenního cestovatelského závodu LowCost Race. Jenže při plnění jednoho z úkolů, které jsou součástí soutěže, dívky s přezdívkou Black Ginger způsobily pořádný poprask. Zveřejnily video, které zachycuje, jak ovládají soupravu pražského metra za plného provozu, cestující přitom neměli o tom, že je převážejí dva úplní začátečníci, žádné tušení.

Na video se podívejte zde:

Řídit vlak dívkám dovolil strojvedoucí, který teď kvůli svému rozhodnutí řeší nemalé problémy. Byl okamžitě postaven mimo službu a od zaměstnavatele dostal vytýkací dopis. Jeho činem se navíc začala zabývat policie.

Dívky se strojvedoucího zastaly

Vyšetřovatelé zjišťují, jestli nedošlo k ohrožení bezpečnosti. Na to mají dívky jasný názor. "Co dokážeme posoudit, nedošlo v žádném případě k narušení bezpečnosti. Řidič za námi celou dobu stál a říkal přesně co a jak a kdy máme stisknout. Šlo o několik video záběrů. Před tím, než mělo dojít na složitější manipulaci se soupravou, se řidič ujal řízení," sdělily TV Nova.

To, jak se celá situace vyhrotila, je nyní mrzí. "Panu strojvedoucímu se za způsobené problémy chceme omluvit osobně," dodaly s tím, že ho nechtěly nijak poškodit. "Mrzí nás to o to více, že strojvedoucí vyhověl našemu přání, byl velmi milý a pomohl nám s naší netradiční cestou," sdělily.

Celé vyjádření Black Ginger:

Rády bychom se vyjádřily k události, o které informovala média jako o „stopnutí metra“. Nejdříve bychom rády podotkly, že jsme jednaly čistě samy za sebe, organizátoři závodu LowCost Race nám neříkali, co dělat. Situaci a zodpovědnost za ní bereme čistě na sebe.

Chceme hlavně vyjádřit, že nás důsledky našich činů vůči strojvedoucímu Martinovi velmi mrzí. Rozhodně náš záměr nebyl ho jakkoli poškodit. Mrzí nás to o to více, že strojvedoucí vyhověl našemu přání, byl velmi milý a pomohl nám s naší netradiční cestou. Co dokážeme posoudit, nedošlo v žádném případě k narušení bezpečnosti. Řidič za námi celou dobu stál a říkal přesně co a jak a kdy máme stisknout. Šlo o několik video záběrů. Před tím, než mělo dojít na složitější manipulaci se soupravou, se řidič ujal řízení.

Nevyhýbáme se zodpovědnosti, chceme vysvětlit, jak celá situace proběhla a že skutečně nedošlo k žádnému ohrožení bezpečnosti. Šlo o vtipné video, mrzí nás, že se celá situace takto vyhrotila. Panu strojvedoucímu se za způsobené problémy chceme omluvit osobně.

Celý závod LowCost Race má nádhernou myšlenku: jde o kreativitu, překonání vlastních limitů, o cestování a poznávání kultur. Jde o to ukázat, co všechno může zažít člověk s minimem finančních prostředků, když je ochoten věřit lidem a být otevřený novým zkušenostem.

Zakladatel závodu se od chování dívek distancoval

Protože úkoly zadané v rámci závodu jsou velmi obecné a soutěžící si mohou sami vybrat, jak se jich zhostí, zakladatel soutěže sice vyjádřil lítost nad celou situací v metru, od případu se ale jinak distancoval. "Nemůžeme nést zodpovědnost za to, co ty holky provedly. Mrzí mě, že zvolily zrovna tento způsob," sdělil Milan (Miky) Škoda.

Přesto se podle něj dívky postavily k celému problému čelem, za což je pochválil. "Ony už teď hledají způsob, jak mu pomoct najít novou práci a jak se s ním zkontaktovat a podpořit ho osobně. Takže z mého pohledu se k tomu postavili lidsky," dodal.

Závod ovlivnila i tragická smrt soutěžící (24)

Závod LowCost Race se dostal do povědomí lidí nejen kvůli dívkám z metra, ale přednostně kvůli tragické smrti čtyřiadvacetileté studentky. Ta zemřela o víkendu po pádu do Krimmelského vodopádu v Rakousku. Podle zakladatele závodu šlo o nešťastnou náhodu, která se soutěžením nijak nesouvisela. Policie už vyloučila i cizí zavinění.

Přesto smrt dívky průběh závodu ovlivnila. Někteří soutěžící z úcty k ní odmítli v závodu pokračovat, další se vzdali nároku na bodové ohodnocení. Ze soutěže odstoupil právě i tým Black Ginger, který doposud patřil mezi favority závodu.

Závod LowCost Race běží už pět let a jeho principem je navštívit během pouhých deseti dnů co nejvíce ze čtyřiceti předem zvolených míst. Ta jsou rozmístěná různě po Evropě. Dvoučlenné týmy při cestování musí plnit různé výzvy a mají pouze omezený rozpočet. Použít mohou pouze 2500 korun na osobu.