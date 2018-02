Robinsoni z první řady nešetřili kritikou: Takhle se všem vysmáli!

Středeční díl Robinsonova ostrova byl napínavý až do konce. O prvním vyřazeném na kmenové radě rozhodl poslední hlas, na ostrov se ale okamžitě vrátil Petr. Co na taktiku soutěžících říkají účastníci první řady?

V posledním díle druhé řady Robinsonova ostrova mohli diváci sledovat nekonečné intriky před první kmenovou radou týmu Kalinga. Volba nakonec padla na Jendu, hlasování ale bylo opravdu vyrovnané - Nikol dostala jen o jeden hlas méně.

Druhý kmen zase řešil taktiku pro příští soutěž o imunitu. Mirek přišel s nápadem, že by mohli stanovit určitého "poradce", který zhodnotí, jak dál postupovat. Svalnatý policista tak začal nabourávat pozici Dominika jako vůdce Manobo.

"Mirek a Dominik mají přednášku o tom, kdo je vůdce," poznamenal v pořadu Jak to vidí Robinsoni moderátor Ondra Novotný. A do soutěžících si rýpli i přizvaní účastníci první řady. "Kámo, to je ale největší výhra, mít dva vůdce v kmeni," žertoval Míla. "Tady zase někdo nepochopil hru," smál se Martin.

Moderátor Ondra zase poukázal na podobnost Martina s jednou z letošních účastnic. Na koho narážel a proč? Pusťte si celý pořad Jak to vidí Robinsoni!







