Robotí stopařka Matylda se vydala na cestu! Svezli byste ji?

"Jsem Matylda, Jablonec nad Nisou stopuji poprvé v životě," pozdraví robot a pak poprosí o svezení. Velikostí se tahle robotí stopařka s červenými světýlky místo očí podobá malému dítěti. Od jablonecké porodnice odpoledne vyrazila na dobrodružný výlet.

Matyldu čeká 213 kilometrů dlouhá cesta do Pelhřimova do Muzea rekordů. "Zastavili jsme jí, představila se nám a řekla, co po nás potřebuje, tak jsme ji naložili," popsal jeden z řidičů, který už měl to štěstí robota svézt.

Normálně by tahle cesta trvala necelé tři hodiny. Jenže Matylda ji bude mít, zdá se, o dost delší. První její autostop vedl místo na jih na sever. "Vezeme ji do České Lípy do základní školy, kde bych Matyldu seznámila ráda s kamarády," prohlásila řidička.

Matylda má svoji dětskou sedačku a dokonce i pláštěnku - to proto, aby při stopování nezmokla. Nabíjí se přes solární panely. "Syn mě na jaře požádal, abych mu postavil robota. Nejtěžší bylo Matyldě vdechnout život a zesynchronizovat vše, co jsem postavil, do nějakého funkčního stavu," vypráví "otec" stopařky Michal Seidl.

Stopování Matyldy může trvat několik dnů nebo třeba i měsíc podle toho, kam ji autostop zavede. Ze své cesty i zážitků, které jí připraví ti, co si je zastaví, posílá Matylda každou hodinu fotky na sociální sítě. První z nich už visí na její stránce.

Člověčí rodiče doufají, že jim Matyldu nikdo neukradne, nesrazí autem nebo nerozbije a oni se s ní zase shledají v pelhřimovském muzeu rekordů. "Bojím, bojím, ale museli jsme počítat s tím, že ji do světa pošleme samotnou a že to zvládne," uzavřela "máma" Matyldy.