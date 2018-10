Robotický nevěstinec má utrum! Nejsme Sin City, prohlásilo město

Přestože obdobný dům s robotkami poskytujícími sexuální zážitky už existuje v kanadském Torontu, americké úřady si nic podobného na svém území postavit nenechají.

"V jakémkoliv podnikání se nemůžete účastnit sexuálních aktivit s neživými objekty," vysvětlil starosta Houstonu, kde měl dům vyrůst, proč úřady daly projektu stopku.



Podle webu USA Today se ve středu 3. října k problematice mohli vyjádřit i samotní obyvatelé. Ti také vytvořili petici proti nevěstinci, kterou podepsalo na 10 tisíc lidí.

"Takovýto podnik by zničil domovy, rodiny a finance našich sousedů a způsobil by obří pozdvižení v celém městě," řekl na schůzi pastor Vega.



Člen městské rady Greg Travis dokonce prohlásil, že měl v plánu nahrávat mecenáše podniku, jak do něj vstupují a potom je zesměšnit na internetu.

Podívejte se na video prvních sexuálních robotek ve Spojených státech:



"Vím, že někteří tady budou sedět a ptát se, co má s tímhle město Houston vůbec společného. A moje odpověď je - nelezeme vám do postele, ale nepřinášejte nic podobného do našeho okrsku ani města. Pro nás to není dobrý byznys. Nejsme Sin City," prohlásil Travis.



Houston si nechal také vypracovat zprávu, jejíž výsledek je, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by sex s roboty byl jakkoliv zdravý. Město tak na schůzi nevěstinec se sexuálními robotkami zakázalo. Podnik ale nadále může své živé panny prodávat.



Majitel podniku měl původně v plánu otevřít do roku 2020 po celých Spojených státech alespoň 10 robotických nevěstinců. Podle deníku Mirror teď chce majitel prozkoumat další možnosti, které by mu jeho plány pomohly přeci jen uskutečnit.