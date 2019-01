Na českých silnicích vloni zemřelo 571 lidí, nejvíc za tři roky

Leden

Hned první den roku 2018 našli ve zdemolovaném autě na Blanensku mrtvého řidiče. Auto leželo mimo silnici, asi 40 metrů od vozovky.

Večer 5. ledna poznamenala tragická nehoda na Královéhradecku. Po čelním střetu kamionu a osobního auta u Holohlav se řidičku, která vjela do protisměru, i přes veškerou snahu záchranářů nepodařilo zachránit. Následující den pak nedaleko Valašských Klobouků srazil chodce náklaďák. Muž nehodu nepřežil.

9. ledna otřásla Táborskem nehoda dvou dvaadvacetiletých mladíků. Jejich auta se čelně srazila v obci Košice, jeden z mladých řidičů na místě zemřel, druhý utrpěl jen lehká zranění.

O dva dny později se jen o pár kilometrů dál u jihočeských Kaplic stala hromadná nehoda pěti aut. Nehoda si vyžádala jeden lidský život a šest zranění.

Děsivá nehoda se stala 12. ledna v Horoměřicích u Prahy. Srazil se zde autobus s osobním vozidlem. Tři lidé zemřeli, dalších 45 zranilo. Jednou z obětí byla řidička auta, další šofér autobusu a jeden cestující.

14. ledna nepřežila srážku s vlakem na železničním přejezdu na Břeclavsku řidička osobního auta. Vlak roztrhl auto na dvě části, trosky vozu ležely desítky metrů daleko. Žena neměla šanci přežít. Ve stejný den našli na Jihlavsku v rybníku u Dobré vody auto. V autě se utopil teprve 18letý mladík.

Strašlivé neštěstí se stalo 19. ledna na Chomutovsku v Ústeckém kraji. Přijíždějící auto u nechranické přehrady vážně zranilo školačku, která krátce předtím vystoupila z autobusu. Dívenka o den později svým zraněním podlehla v nemocnici. O den později nepřežil srážku osobního auta a autobusu v Havířově jednadvacetiletý řidič. Sedmatřicetiletý muž, který řídil autobus, utrpěl středně těžká zranění.

Těžkým zraněním řidiče osobního auta a smrtí jeho spolujezdce skončila 24. ledna vážná nehoda u Třemešné na Bruntálsku. Vůz z neznámých důvodů narazil do traktoru s fekálním přívěsem. Den to byl velmi tragický, jen o pár hodin později na Rokycansku narazilo auto do autobusu. Nehodu nepřežil dvaašedesátiletý řidič a teprve čtyřletá holčička.

