Živelné katastrofy letos zabily tisíce lidí. Tyto byly nejničivější

Rok 2018 s sebou přinesl mnoho tragických živelných pohrom, přičemž většina z nich se odehrála na podzim. Připomeňte si ty nejničivější přírodní katastrofy tohoto roku.

Hurikány

Hurikány každoročně pustoší pobřeží Atlantského oceánu a rok 2018 nebyl výjimkou. Přestože letošní sezóna nebyla tak ničivá jako ta loňská, hurikány za sebou nechaly pořádnou spoušť a připravily o život desítky lidí.

Na konci srpna se Havaj připravovala na úder hurikánu Lane, který měl být nejsilnějším za posledních 24 let. Nakonec však k úlevě Havajanů zeslábl na tropickou bouři, která na ostrovech poničila jen pár budov.

Totéž se však nedá říct o hurikánu Florence, který v polovině září zasáhl východní pobřeží Spojených států. Guvernéři postižených států vyhlásili výjimečný stav a evakuovali tisíce obyvatel, i přesto měl Florence tragické následky - o život kvůli němu přišlo 55 lidí z Floridy, Virginie, Severní a Jižní Karolíny.

Na začátku října udeřil ve Spojených státech a v Karibiku hurikán Michael, který svou silou překonal hurikán Florence a nechal za sebou 60 mrtvých. Hurikán Michael zasáhl nejsilněji Floridu, která měla také největší počet obětí.

Hurikánová sezóna se letos nevyhnula ani Evropě – v polovině října Pyrenejský poloostrov zasáhl hurikán Leslie a i on měl tragické následky. Udeřil nejprve na Madeiře a poté se přesunul do Portugalska a do Španělska. Nechal za sebou téměř tři desítky zraněných a dva mrtvé.

Tajfuny

Zatímco nad Atlantikem řádily hurikány, jihovýchodní Asii sužovaly tajfuny. V roce 2018 se objevilo hned několik supertajfunů. Nejničivější z nich byly tajfuny Jebi a Mangkhut. Jebi zasáhl Japonsko na začátku září a byl podle Japonců nejsilnějším tajfunem za posledních 25 let. Umřelo při něm 17 lidí a stovky se zranily.

Záhy poté, co Jebi zpustošil Japonsko, se v jihovýchodní Asii zformoval supertajfun Mangkhut, který postihl zejména Filipíny, Čínu a Tchaj-wan. Při jeho běsnění přišlo o život 134 lidí, přičemž většina obětí zemřela na Filipínách.

Zemětřesení

V roce 2018 přišly tisíce lidí o život během zemětřesení. Nejničivější letošní zemětřesení bylo v Indonésii na konci září a přineslo s sebou i vlnu tsunami. Při živelné pohromě zemřelo více než dva tisíce lidí a kromě mrtvých za sebou obří zemětřesení a následná tsunami zanechaly dvě stě tisíc lidí bez přístřeší a potravin čekajících na humanitární pomoc.

Další ničivé zemětřesení zasáhlo Japonsko, a to krátce poté, co se jeho územím prohnal smrtící tajfun Jebi. O život při něm přišlo 41 lidí, které pohřbily zničené budovy a masivní nánosy bahna po sesuvu půdy.

Připomeňte si reportáž TV Nova o zemětřesení v Japonsku:

Tradiční oblastí, kterou pravidelně sužují silná zemětřesení, je i Haiti, které ani letos smrtícímu zemětřesení neuniklo. Na začátku října zemětřesení zasáhlo severní část haitského území a vyžádalo si 18 mrtvých.

Záplavy

Rok 2018 se neobešel ani bez záplav. Japonsko zasáhly na přelomu června a července děsivé záplavy při kterých zemřelo nejméně 225 lidí, další lidi se stále pohřešují.

Na území Evropy byly povodně nejničivější zejména v průběhu října a listopadu. Na začátku října záplavy postihly Mallorcu, kde zemřelo 13 lidí. Poslední obětí byl chlapec, jehož tělo záchranáři našli až o několik dní později.

S ničivými záplavami se v říjnu potýkala i Francie. Při té nejtragičtější z nich, která jih Francie zasáhla v době, kdy Pyrenejský poloostrov sužoval hurikán Leslie, zemřelo 14 lidí.

Nejničivější záplavy v Evropě letos postihly Itálii. Ty největší z nich zaplavily většinu území na konci října a na začátku listopadu a zemřelo při nich 32 lidí. Výrazně postiženou oblastí byla Sicílie, kde zemřelo 13 lidí. V Benátkách se hladina vody zvedla o více než metr a půl a zhruba 70 % města bylo pod vodou.

Připomeňte si reportáž TV Nova o záplavách v Itálii:

Lesní požáry

V červenci postihl Řecko obří požár, který byl nejničivějším a nejtragičtějším požárem v Evropě za posledních sto let. Úřady stále nestanovily konečný počet obětí, zatím se hovoří o stovce mrtvých. Od začátku tisíciletí se tak jedná o druhý nejvražednější lesní požár na světě - na prvním místě je Austrálie se 180 oběťmi.

Letošní rok byl tragický i pro Kalifornii, kterou v průběhu roku postihlo hned několik požárů. Ten nejničivější proběhl v listopadu a počet mrtvých přesáhl již šest desítek. Stovky lidí se ale stále pohřešují.